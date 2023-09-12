Астронавт Френк Рубіо встановив новий рекорд витривалості США, пробувши в космосі 371 день

Астронавт Френк Рубіо побив американський рекорд витривалості в одному польоті, провівши на борту Міжнародної космічної станції (МКС) 371 день. Це перевершує попередній рекорд у 355 днів, який належав Марку Ванде Хей. Рубіо разом з космонавтами Сергієм Прокоп'євим і Дмитром Петеліним мають повернутися на Землю 27 вересня після тривалого перебування в космосі.

Спочатку планувалося повернутися в березні, Рубіо та його члени екіпажу були змушені залишитися на МКС через витік охолоджуючої рідини на їх поромі «Союз МС-22». Витік, який, як вважають, був спричинений ударом мікрометеорита, змусив екіпаж продовжити перебування на шість місяців. У лютому був успішно запущений непілотований корабель-замінник "Союз", щоб забезпечити виконання графіка ротації екіпажу в Росії.

Рубіо розповів про труднощі, пов’язані з перебуванням далеко від сім’ї під час таких важливих подій, як дні народження та його син, який збирається до коледжу, але похвалив свою дружину та дітей за те, що вони добре впоралися з ситуацією. Незважаючи на особисті труднощі, Рубіо зосередився на своїй роботі та використав ситуацію якнайкраще.

Рекордне досягнення Рубіо наближає його до світового рекорду, встановленого космонавтом Валерієм Поляковим, який провів на борту російської космічної станції «Мир» 437 днів і 18 годин. Наступний екіпаж, який замінить Рубіо та його колег, включатиме Олега Кононенка, Миколу Чуба та астронавта NASA Лорал О'Хара, причому Кононенко та Чаб планують провести рік на МКС.

Джерело: Associated Press