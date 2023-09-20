Астронавт Френк Рубіо має намір повернутися на Землю після рекордної космічної місії

Астронавт NASA Френк Рубіо, який є рекордсменом США за найдовшим безперервним перебуванням у космосі, збирається повернутися на Землю 27 вересня, завершивши місію на Міжнародній космічній станції (МКС), яка тривала понад рік. Рубіо разом із двома російськими космонавтами, Сергієм Прокоп’євим і Дмитром Петеліним, спочатку застрягли на навколоземній орбіті через витік охолоджуючої рідини під час їхньої запланованої поїздки додому, капсули Союзу, пристикованої до космічної станції, у грудні 2022 року.

Щоб вирішити цю проблему, NASA і російське космічне агентство «Роскосмос» продовжили експедицію екіпажу ще на шість місяців. Вони визначили, що негерметична капсула не придатна для того, щоб доставити екіпаж додому, оскільки вона створює ризик перегріву під час повернення в атмосферу Землі. У результаті екіпаж повернеться на Землю в замінній капсулі Союзу, яка була відправлена ​​порожньою.

Під час своєї тривалої космічної місії Рубіо підтримував регулярний зв’язок зі своєю родиною та покладався на підтримку своєї команди. Він наголосив на важливості пошуку балансу між роботою та відпочинком для збереження свого психічного здоров’я. Місія Рубіо, яка тривала 371 день поспіль у космосі, побила попередній рекорд США, встановлений астронавтом Марком Ванде Хей у 2021 році.

Незважаючи на триваючу російсько-українську війну та геополітичну напруженість, НАСА та Роскосмос продовжують співпрацювати на МКС. Екіпаж добре сприйняв новину про їх продовжену місію, а керівник програми космічної станції NASA Джоел Монтальбано жартома згадав про можливість польоту в морозиві як нагороду.

Рубіо, лікар, заявив, що не прийняв би місію, якби знав, що через це він віддалятиме його від сім’ї більше року. Однак він максимально використав свій час у космосі, проводячи дослідження горіння, беручи участь у дослідженнях здоров’я людей і вирощуючи помідори в космосі як частину свого улюбленого наукового експерименту.

Щоб спостерігати за відльотом Рубіо з космічної станції, глядачі можуть налаштуватися на телебачення NASA на веб-сайті агентства 27 вересня. Заплановано, що корабель покине док космічної станції о 3:51 ранку за східним часом, а трансляція приземлення почнеться о 6 ранку за східним часом. .

Джерела: NASA, Mashable