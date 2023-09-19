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Астронавт NASA Трейсі Колдуелл Дайсон приєднається до російського екіпажу космічної місії 2024 року

ByМамфо Брешіа

Вересень 19, 2023
Астронавт NASA Трейсі Колдуелл Дайсон приєднається до російського екіпажу космічної місії 2024 року

Астронавт NASA Трейсі Колдуелл Дайсон оголошено до складу екіпажу місії космічного корабля MS-25 "Союз", запуск якого заплановано на березень 2024 року. Це буде третя подорож Дайсон на орбіту, і до неї приєднаються космонавт Роскосмосу Олег Новицький та Білорусь. учасниця космічного польоту Марина Василевська. Місія триватиме шість місяців, і Дайсон повернеться на Землю восени 2024 року.

Угода між NASA і Роскосмосом дозволяє створювати інтегровані екіпажі, забезпечуючи наявність належним чином навчених членів на борту Міжнародної космічної станції (МКС) для обслуговування та виходів у відкритий космос. Він також містить плани дій на випадок будь-яких проблем з екіпажем космічного корабля або надзвичайних ситуацій, які вимагають швидкого повернення на Землю.

Попередні космічні екскурсії Дайсон включають 12-денну місію на STS-118 космічного човника Endeavour у 2007 році, а також 174-денну роботу в якості бортінженера для Експедиції 23/24 у 2010 році. Вона також здійснила три виходи у відкритий космос у 2010 році, щоб відремонтувати несправний насосний модуль.

Новицький, який раніше тричі бував у космосі, і Василевська, яка стане першою білорускою в космосі, також візьмуть участь у місії MS-25. Новицький накопичив 531 день на орбіті і навіть брав участь у зйомках російського космічного фільму під назвою «Виклик» на МКС у 2021 році.

Включення членів екіпажу з різних країн підкреслює важливість міжнародного співробітництва в дослідженні космосу. Оскільки НАСА та Роскосмос продовжують співпрацю, місія спрямована на подальші наукові дослідження та вдосконалення МКС.

Джерело: NASA, ТАСС

By Мамфо Брешіа

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