Астронавт NASA Трейсі Колдуелл Дайсон приєднається до російського екіпажу космічної місії 2024 року

Астронавт NASA Трейсі Колдуелл Дайсон оголошено до складу екіпажу місії космічного корабля MS-25 "Союз", запуск якого заплановано на березень 2024 року. Це буде третя подорож Дайсон на орбіту, і до неї приєднаються космонавт Роскосмосу Олег Новицький та Білорусь. учасниця космічного польоту Марина Василевська. Місія триватиме шість місяців, і Дайсон повернеться на Землю восени 2024 року.

Угода між NASA і Роскосмосом дозволяє створювати інтегровані екіпажі, забезпечуючи наявність належним чином навчених членів на борту Міжнародної космічної станції (МКС) для обслуговування та виходів у відкритий космос. Він також містить плани дій на випадок будь-яких проблем з екіпажем космічного корабля або надзвичайних ситуацій, які вимагають швидкого повернення на Землю.

Попередні космічні екскурсії Дайсон включають 12-денну місію на STS-118 космічного човника Endeavour у 2007 році, а також 174-денну роботу в якості бортінженера для Експедиції 23/24 у 2010 році. Вона також здійснила три виходи у відкритий космос у 2010 році, щоб відремонтувати несправний насосний модуль.

Новицький, який раніше тричі бував у космосі, і Василевська, яка стане першою білорускою в космосі, також візьмуть участь у місії MS-25. Новицький накопичив 531 день на орбіті і навіть брав участь у зйомках російського космічного фільму під назвою «Виклик» на МКС у 2021 році.

Включення членів екіпажу з різних країн підкреслює важливість міжнародного співробітництва в дослідженні космосу. Оскільки НАСА та Роскосмос продовжують співпрацю, місія спрямована на подальші наукові дослідження та вдосконалення МКС.

Джерело: NASA, ТАСС