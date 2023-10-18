Гелікоптер Ingenuity встановив новий рекорд швидкості на Марсі

Гелікоптер NASA Ingenuity під час одного зі своїх недавніх польотів на поверхні Марса встановив новий рекорд швидкості. Маленький гелікоптер досяг швидкості 22 милі/год (10 м/с) за 121 секунду, перевищивши свій попередній рекорд у 17.8 миль/год (8 м/с) на 124.18 секунди.

З моменту свого розміщення на Марсі гелікоптер Ingenuity розсуває межі польотів на іншій планеті. Загалом було здійснено 62 польоти, і NASA очікує, що в майбутньому буде побито ще більше рекордів.

Під час свого 62-го польоту Ingenuity подолав відстань 880 футів по горизонталі та досяг максимальної висоти 59 футів. Політ тривав 121.1 секунди і здійснювався в північно-східному напрямку.

Основна місія Ingenuity — знімати зображення марсіанської поверхні та передавати їх назад до штаб-квартири NASA. Потім ці зображення аналізуються, щоб виявити будь-які потенційні наукові можливості та намітити сприятливий шлях для марсохода Perseverance, супутника вертольота.

Новаторські досягнення Ingenuity на Марсі демонструють досягнення в аерокосмічних технологіях і прокладають шлях для майбутніх досліджень Червоної планети. З кожним польотом NASA збирає цінні дані та ідеї, які сприяють нашому розумінню Марса та його потенціалу для підтримки життя.

джерела:

– Журнал польотів NASA Ingenuity

– Авторство зображення: NASA