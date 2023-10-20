Переплетена історія неандертальця та Homo sapiens: висновки аналізу ДНК

Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з Женевського університету (UNIGE), пропонує нове уявлення про розподіл ДНК неандертальця в сучасних Homo sapiens. Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, досліджує, як ДНК неандертальців була розподілена в геномі Homo sapiens протягом останніх 40,000 XNUMX років.

Дослідження виявило тонкі варіації в присутності ДНК неандертальця в різні періоди часу та географічні регіони, проливаючи світло на переплетену історію цих двох видів. Давно відомо, що неандертальці та Homo sapiens схрещувалися, в результаті чого в геномах сучасних євразійців залишилося приблизно два відсотки ДНК неандертальського походження.

Однак дослідження показує, що цей відсоток неоднаковий у всій Євразії. ДНК неандертальця в азіатських геномах трохи більше, ніж у європейських. Одне з пояснень полягає в тому, що різні впливи природного відбору на гени неандертальського походження могли спричинити ці відмінності між азіатським і європейським населенням.

Інша теорія, запропонована вченими UNIGE, передбачає, що міграційні потоки можуть бути ключовим фактором у розподілі ДНК неандертальця. Коли мігруюче населення змішується з місцевим населенням, ДНК місцевого населення має тенденцію до збільшення пропорційно відстані до місця походження міграційної групи.

Щоб перевірити цю теорію, дослідники використали базу даних, що містить понад 4,000 геномів особин з Євразії 40,000 10,000 років тому. Їхні статистичні дані показують, що європейські палеолітичні мисливці-збирачі мали трохи більшу частку ДНК неандертальців порівняно з їхніми азіатськими колегами. Однак під час переходу до епохи неоліту (5,000 XNUMX–XNUMX XNUMX років тому) відбулося зменшення частки ДНК неандертальців у європейських геномах, що призвело до дещо нижчого відсотка, ніж в азіатських популяціях.

Прибуття в цей період перших фермерів з Анатолії та Егейського регіону, які мали менше неандертальської ДНК, ще більше зменшило концентрацію неандертальської ДНК в Європі. Ці знахідки дають цінну інформацію про еволюційний шлях і процес гібридизації цих двох видів.

Підсумовуючи, інтеграція досліджень стародавнього генома та археологічних даних дозволяє нам розгадати складну історію неандертальців і Homo sapiens. Це дослідження служить орієнтиром для майбутніх досліджень і може допомогти визначити генетичні профілі, які відхиляються від середнього, потенційно виявляючи позитивні або несприятливі ефекти.

джерела:

– Оригінальна стаття: Наука розвивається

– Женевський університет: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/