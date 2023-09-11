Астрономи дослідили таємниче джерело надвисокої енергії

Команда астрономів з Університету Меріленда та Мічиганського технологічного університету провела дослідження, щоб дослідити таємниче джерело гамма-випромінювання надвисокої енергії, відоме як LHAASO J2108+5157. Ці джерела гамма-випромінювання з енергією фотонів понад 0.1 ПеВ класифікуються як джерела гамма-випромінювання надвисокої енергії (UHE). Справжня природа цих джерел недостатньо вивчена, тому астрономи постійно шукають нові об’єкти цього типу, щоб дізнатися про них більше.

Команда під керівництвом Саджана Кумара з Університету Меріленда зосередила своє дослідження на LHAASO J2108+5157, яке є точковим джерелом, пов’язаним із молекулярною хмарою, розташованою приблизно за 10,700 2108 світлових років від нас. Попередні спостереження не виявили аналогів рентгенівського випромінювання цього джерела, що ускладнює визначення походження його гамма-випромінювання. Команда Кумара використовувала систему телескопів Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) і High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC), щоб спостерігати за LHAASO J5157+XNUMX і зібрати більше інформації про його гамма-випромінювання UHE.

Спостереження не виявили жодних значних викидів поблизу положення LHAASO J2108+5157. Спектральний аналіз області навколо джерела показав, що випромінювання відповідає попереднім дослідженням і, ймовірно, має лептонне походження. Однак відкриття нової молекулярної хмари поблизу LHAASO J2108+5157 дає додаткове розуміння походження спостережуваного гамма-випромінювання. Астрономи прийшли до висновку, що більш імовірно, що гамма-промені виробляються через адронний канал, причому молекулярна хмара є основною мішенню для частинок космічного випромінювання, прискорених невідомими ПеВатронами.

Для повного розуміння природи LHAASO J2108+5157 необхідні подальші спостереження та аналіз. Дослідники припускають, що майбутні спостереження за допомогою Черенковського телескопа (CTA) і аналіз рентгенівського діапазону необхідні для того, щоб краще зрозуміти це таємниче джерело надвисокої енергії.

Джерело: Саджан Кумар та інші, спостереження VERITAS і HAWC за неідентифікованим джерелом LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

Більш детальна інформація:

– Саджан Кумар та інші, спостереження VERITAS і HAWC неідентифікованого джерела LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

– Інформація журналу: arXiv

Зразок цитирования:

– Таємниче джерело надвисокої енергії, досліджене астрономами (2023, 11 вересня). Отримано 11 вересня 2023 року з https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html