Електрони високої енергії з магнітного хвоста Землі можуть утворювати воду на Місяці

Вчені виявили, що електрони високої енергії, розташовані в плазмі навколо Землі, створюють воду на Місяці. Це нове відкриття може дати цінну інформацію про розподіл води по місячній поверхні, особливо в постійно затінених областях, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Розуміння розподілу води на Місяці має вирішальне значення для вивчення його еволюції та планування майбутніх пілотованих місій. Астронавти можуть збирати воду для прожитку, а також її можна перетворювати на паливо для подальших досліджень космосу.

Дослідження під керівництвом вченого Шуай Лі з Гавайського університету в Маноа пов’язує утворення води на Місяці з магнітною бульбашкою Землі, відомою як магнітосфера. Магнітосфера діє як щит, захищаючи Землю від частинок високої енергії в сонячному вітрі. Коли сонячний вітер взаємодіє з магнітосферою, він створює довгий магнітний хвіст на нічній стороні Землі, який називається магнітохвостом. У цьому магнітному хвості високоенергетичні електрони та іони утворюють плазмовий шар.

Коли Місяць обертається навколо Землі, він проходить через хвіст магніту, який захищає його від заряджених частинок, але все ще дозволяє світлу досягати місячної поверхні. Попередні дослідження показали, що коли Місяць знаходиться за межами магнітного хвоста, його бомбардує сонячний вітер і утворюється невелика кількість води. Однак очікувалося, що утворення води значно зменшиться всередині хвоста магніту через відсутність протонів сонячного вітру.

Використовуючи дані, зібрані Moon Mineralogy Mapper на космічному кораблі Chandrayaan 1, Лі та його команда виявили, що утворення води в хвості магніту Землі подібне до того, коли Місяць знаходиться поза хвостом магніту. Це свідчить про те, що існують додаткові процеси або джерела води в хвості магнітола, які безпосередньо не пов’язані з імплантацією сонячного вітру. Команда виявила, що високоенергетичні електрони в хвості магніту виробляють подібні ефекти до іонів сонячного вітру.

Це відкриття підтверджує попередні дослідження Лі, які показали, що кисень у хвості магніту іржавіє залізо в полярних регіонах Місяця. Це підкреслює глибокий зв'язок між Землею та Місяцем. Команда продовжить дослідження плазмового середовища навколо Місяця та вивчення вмісту води на місячних полюсах під час різних фаз проходження Місяця через хвіст магніту.

Це дослідження має важливе значення в рамках програми Artemis, метою якої є повернення людей на Місяць до 2026 року. Зроблені відкриття сприятимуть кращому плануванню та підготовці до розширених місій на поверхню Місяця та за її межами.

джерело:

– Space.com (Оригінальна стаття)