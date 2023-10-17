Свистячі звуки магнітосфери Меркурія

Вчені зробили інтригуюче відкриття про магнітне поле Меркурія, прослухавши звуки планети, схожі на прослуховування музики. «Свистячі звуки», які чути з магнітосфери Меркурія, були вперше виявлені Міцунорі Озакі з Університету Канадзави та командою вчених з Японії та Франції.

Раніше вважалося, що Меркурій має слабке магнітне поле. Однак ці «свистячі» звуки вказують на те, що магнітне поле планети дійсно сильне. Незважаючи на те, що це кам’яниста планета без значної атмосфери та розташована поблизу інтенсивного сонячного випромінювання та сонячного вітру Сонця, магнітосфера Меркурія демонструє цікаві явища.

Відсутність певних особливостей інших планет, таких як густа атмосфера, що містить кисень, або радіаційний пояс, викликає сумніви щодо існування полярних сяйв навколо Меркурія. Вчені особливо зацікавлені в тому, щоб зрозуміти, як ці полярні сяйва можуть виникати за відсутності значної атмосфери.

Дослідження магнітного середовища Меркурія були обмежені через відсутність космічних місій, присвячених вивченню планети. Космічний зонд NASA «Марінер-10» у 1970-х роках і поточна місія Mercury BepiColombo, запущена в 2018 році, дали цінні дані. Прилад MIO, який є частиною місії BepiColombo, спеціально розроблений для вивчення магнітосфери Меркурія.

Дані, зібрані між 2021 і 2022 роками за допомогою інструменту MIO, виявили чіткі докази «хвиль типу Whistler» в магнітосфері Меркурія. Це явище викликало цікавість вчених щодо потенційної подібності між Землею та Меркурієм з точки зору хору, керованого електронами, ще одного інтригуючого явища.

Недавні відкриття, опубліковані в журналі Nature Astronomy, проливають світло на загадкові звуки, які випромінює магнітосфера Меркурія. Вони сприяють кращому розумінню магнітного середовища Меркурія та пропонують зрозуміти складну взаємодію між планетарними магнітними полями та сонячним вітром.

джерела:

– Астрономія природи (журнал)