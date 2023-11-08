Нове розуміння таємничого червоного неба: розгадка таємниць SAR-дуг

Нещодавно люди в кількох частинах США та Європи були зачаровані зачаровуючим видовищем у нічному небі — яскравим почервонінням, яке освітлювало темряву. Спочатку вважалося, що це полярні сяйва, але експерти виявили, що насправді вони були чимось зовсім іншим і майже невидимим. Ці захоплюючі зображення були результатом захоплюючого атмосферного явища, відомого як стабільні червоні полярні сяйва (SAR), яке спостерігалося під час потужної геомагнітної бурі класу G3.

Всупереч поширеній думці, дуги SAR не є стабільними полярними сяйвами. Виявлені в 1956 році, вони формуються чітким чином і є індикатором теплової енергії, що витікає у верхні шари атмосфери із системи кільцевих струмів Землі. Система кільцевих струмів, схожа на ланцюг у формі бублика, що переносить мільйони ампер навколо нашої планети, була включена під час нещодавньої геомагнітної бурі. В результаті надлишок енергії розсіювався на дуги SAR, які були зняті на камери від Італії до Нової Зеландії.

Однією цікавою деталлю, яка виявилася, є зв’язок між дугами SAR та іншим загадковим явищем під назвою STEVE (посилення швидкості сильного теплового випромінювання). STEVE — це лілова стрічка світла, яку можна побачити в небі, і було помічено, що дуги SAR іноді можуть переходити в STEVE. Цей зв’язок був засвідчений у 2015 році, коли яскраво-червона дуга SAR перетворилася на STEVE у Новій Зеландії. Подібний випадок був задокументований у Нортумберленді, Великобританія, 5 листопада.

Однак зв’язок між SAR arcs і STEVE залишається оповитим таємницею. Хоча деякі дуги SAR перетворюються на STEVE, це не завжди так. Наукове співтовариство, включно з громадськими вченими та дослідниками, активно бере участь у вивченні цього захоплюючого явища, щоб розкрити його таємниці та глибше зрозуміти взаємозв’язок між дугами SAR і STEVE.

Нещодавня поява дуг SAR нагадала нам про величезну красу та складність атмосфери нашої планети. Продовжуючи досліджувати та дізнаватися більше про ці таємничі явища, ми отримуємо нові погляди на чудеса, які розкриваються над нами в нічному небі.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке дуги SAR?

A: Дуги SAR – це незвичайне атмосферне явище, яке виникає під час інтенсивних геомагнітних бур. Це не стабільні полярні сяйва, а скоріше ознака витоку теплової енергії у верхні шари атмосфери із системи кільцевих струмів Землі.

З: Який зв'язок між дугами SAR і STEVE?

A: Спостерігалося, що дуги SAR іноді переходять у STEVE, лілову стрічку світла, яку можна побачити в небі. Однак точний зв'язок між цими явищами досі не повністю зрозумілий і залишається предметом активних досліджень.

З: Як утворюються дуги SAR?

A: На відміну від полярних сяйв, які викликані зарядженими частинками з космосу, які взаємодіють з атмосферою, дуги SAR утворюються, коли надлишок теплової енергії від системи кільцевих струмів Землі розсіюється у верхні шари атмосфери.

З: Де спостерігалися дуги SAR?

A: Дуги SAR спостерігалися в різних частинах світу, від Італії до Нової Зеландії. Їх часто можна побачити під час інтенсивних геомагнітних бур, і їх можна зафіксувати за допомогою фотографії та інших методів обробки зображень.