Таємничий вибух і спалах світла вразили жителів Мельбурна: Метеор увійшов в атмосферу Землі

Мешканці північно-східної частини Мельбурна були вражені в середу ввечері, коли небо осяяв гучний удар і яскравий спалах світла. Експерти вважають, що це явище було викликано метеором, який увійшов в атмосферу Землі, захопивши місцевих жителів Доріна, Мернди, Балвіна та Донкастера.

Припущення щодо джерела шуму варіювалися від дорожніх робіт і феєрверків до грому чи навіть НЛО. Однак доктор Бред Такер, астроном з Австралійського національного університету, пояснив, що найбільш правдоподібним поясненням є метеор. Він описав метеори як уламки астероїдів, які відриваються та подорожують у космосі.

За оцінками, метеор, відповідальний за це видовище, був розміром з баскетбольний м’яч, приблизно від 10 до 40 см в ширину. Він рухався з дивовижною швидкістю близько 20 км на секунду або 72,000 XNUMX км на годину, вивільняючи значну кількість енергії при вході в атмосферу Землі. Доктор Такер порівняв цей викид енергії з викидом невеликої ядерної бомби.

Хоча метеори такого характеру не є рідкістю, виявити та передбачити їх складно. Вчені постійно працюють над вдосконаленням своїх методів ідентифікації та відстеження цих об’єктів, особливо великих, які потенційно можуть становити загрозу для Землі. Доктор Такер наголосив на необхідності пильності та вивчення цих подій, щоб покращити наше розуміння походження та еволюції Сонячної системи.

На щастя, паніки щодо впливу метеоритів немає. Проте вкрай важливо повідомляти про будь-які спостереження або досвід таких подій таким організаціям, як Міжнародна організація метеорів або Fireballs in the Sky. Ці звіти сприяють науковим дослідженням і дають цінну інформацію про природу та поведінку метеорів.

Цей нещодавній випадок у Мельбурні не є поодиноким, оскільки подібні явища мали місце в інших частинах Австралії. У серпні Вікторія стала свідком таємничого променя світла, що пройшов по нічному небу, що зрештою завершилося гуркотом. Космічне агентство Австралії підтвердило, що це сталося в результаті спалювання космічного сміття. Так само жителі Сіднея повідомили про незрозумілий вибух у 2021 році, влада не знайшла підтверджуючих доказів.

Підсумовуючи, поява метеорів не є чимось незвичайним. Хоча вони можуть здаватися вражаючими подіями, вони дають вченим цінні можливості глибше заглибитися в таємниці нашого Всесвіту. Пильність, дослідження та звітність відіграють життєво важливу роль у розгадуванні таємниць цих небесних гостей.

джерела:

– [Джерело 1: назва статті, дата]

– [Джерело 2: назва статті, дата]

– [Джерело 3: назва статті, дата]