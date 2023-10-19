Підсумок: підозрювано, що гучний і таємничий удар, який шокував жителів передмістя Мельбурна, був спричинений потраплянням метеорита в атмосферу Землі. Інцидент, який стався в Дорін, спонукав багатьох місцевих жителів знімати відео та ділитися своїм досвідом у соціальних мережах. Хоча деякі припускали про астрономічну подію, влада досі не прокоментувала її походження. Науковий експерт доктор Гейл Айлз з Університету RMIT припустила, що це міг бути метеор, потенційно пов’язаний із метеорним дощем Персеїд, що триває. Однак вона також зазначила, що це фрагмент ракети-навігаційного супутника, запущеної з російського космодрому Плесецьк. Під час подібного інциденту в серпні жителі Вікторії стали свідками світлової кулі в нічному небі та почули гучний гуркіт, який пізніше було підтверджено космічним агентством Австралії як космічне сміття від російської ракети «Союз-2».

Жителі Доріна, передмістя Мельбурна, були вражені раптовим звуком, схожим на вибух, який пролунав близько 9:XNUMX у середу. На відео, знятих жителями, видно спалах світла, а потім гучний звук, схожий на вибух. У соціальних мережах виникли припущення, коли жителі ділилися своїм досвідом і сумнівалися в причині потужного вибуху.

Хоча влада ще не надала пояснень, доктор Гейл Айлз, науковий експерт з Університету RMIT, припустила, що звук можна віднести до метеорита, який увійшов в атмосферу Землі. Вона пов’язала це з триваючим метеорним дощем Персеїди, який досягне свого піку в найближчі вихідні. Однак доктор Айлз також визнав можливість того, що удар міг бути спричинений фрагментом ракети навігаційного супутника, запущеної з російського космодрому Плесецьк.

Подібний випадок у Вікторії стався не вперше. У попередній випадок у серпні жителі стали свідками того, як світлова куля пролітала крізь нічне небо, супроводжуючись гучним гуркотом. Пізніше австралійське космічне агентство підтвердило, що причиною події стало те, що космічне сміття російської ракети "Союз-2" знову потрапило в атмосферу Землі.

джерела:

– Незалежний (джерело статті)