Астронавти зіткнулися з дивним явищем під час виходу у відкритий космос

Під час нещодавнього виходу у відкритий космос за межами Міжнародної космічної станції (МКС) космонавти Олег Кононенко та Микола Чуб зіткнулися з несподіваним та загадковим явищем. Метою їхнього виходу у відкритий космос було відремонтувати витік радіатора на модулі «Наука», багатоцільовій лабораторії на борту МКС. Однак те, що вони виявили під час огляду, викликало у них здивування.

Уважно оглядаючи панель радіатора, Кононенко помітив ряд отворів з незвично рівними краями. Схоже, що ці отвори були просвердлені крізь панель і були розкидані випадковим чином. Космонавти повідомили про знахідку московському диспетчерському відділу, заявивши, що там були численні отвори, розташовані в хаотичному порядку.

Крім своєрідних отворів, космонавти також виявили калюжу рідкого теплоносія біля радіатора. Рідина була описана як зростаюча «ляпка», і її потрібно було ретельно утримувати, щоб запобігти забрудненню всередині МКС. Трос Кононенка навіть забруднився, що потребувало його утилізації в космосі.

Даний радіатор служив резервним для регулювання температури всередині модуля «Наука». Щоб усунути витік, Кононенко і Чуб закрили кілька вентилів, щоб перекрити радіатор від подачі аміаку. Вважається, що «ляпка» утворилася із залишкового аміаку, який був порушений під час процесу закриття клапана.

Зараз російські інженери проаналізують дані, зібрані космонавтами, щоб визначити причину витоку та знайти рішення. Одним із невирішених питань є походження загадкових дірок на панелі радіатора.

Хоча подібні інциденти створюють проблеми для астронавтів, вони також підкреслюють важливість їхньої роботи для підтримки цілісності та безпеки космічної станції. Оскільки розвідка та дослідження космосу тривають, надзвичайно важливо виявляти та розуміти аномалії, які можуть виникнути, щоб забезпечити добробут астронавтів та успіх майбутніх місій.

FAQ

Яка була мета виходу у відкритий космос?

Вихід у відкритий космос проводився для ремонту протікання радіатора на модулі «Наука» Міжнародної космічної станції.

З яким дивним явищем зіткнулися космонавти?

Під час огляду космонавти виявили на панелі радіатора серію отворів із дивовижно рівними краями, ніби їх просвердлили. Дірки були розкидані у випадковому порядку.

Що послужило причиною «ляпки» рідини, що охолоджує?

Зростаюча «крапля» рідкого теплоносія утворилася із залишків аміаку, який був порушений, коли клапани були закриті, щоб відключити зовнішній радіатор від подачі аміаку.

Що робитимуть російські інженери із зібраними даними?

Російські інженери проаналізують дані, щоб з'ясувати причину витоку і розробити план ремонту радіатора.