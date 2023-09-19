Таємничі спалахи в хмарах Венери можуть бути згоряючими метеорами

Дослідники довго ламали голову над таємничими спалахами світла, які час від часу освітлюють хмари Венери. Раніше вважалося, що це блискавка, нове дослідження, опубліковане в Journal of Geophysical Research: Planets, пропонує альтернативне пояснення. Дослідження припускає, що ці загадкові вогні насправді є метеорами, які згоряють в атмосфері Венери.

Хоча NASA раніше припускало, що на Венері може бути більше блискавок, ніж на Землі, у дослідженні зазначається, що наявність блискавок на Венері все ще залишається предметом дискусій. Блискавки на Землі відстежуються шляхом виявлення природних радіохвиль, і попередні місії на Венері виявили сигнали, які, як вважають, були блискавками. Однак останні місії, такі як Cassini NASA та Parker Solar, не змогли знайти радіосигнали від блискавок.

Замість блискавки дослідники тепер припускають, що спалахи, які спостерігаються в закручених хмарах Венери, можуть бути результатом розпаду метеорів у ворожій атмосфері планети. Венера має неймовірно суворе середовище з екстремальними температурами та густою токсичною атмосферою, наповненою надкритичними хмарами вуглекислого газу та сірчаної кислоти.

Підрахувавши кількість спалахів, які спостерігали в обсерваторії Стюарда та на японському орбітальному кораблі Акацукі, дослідники підрахували, що щорічно відбувається від 10,000 100,000 до XNUMX XNUMX спалахів. Дослідники припускають, що ці спалахи нагадують потенційні удари метеоритів. Унікальний склад атмосфери Венери може призвести до того, що вогняні кулі від цих зіткнень горять достатньо яскраво, щоб їх можна було виявити.

Розуміння цих явищ має вирішальне значення для планування майбутніх місій на Венеру, особливо в світлі останніх даних, які свідчать про можливу вулканічну активність на поверхні планети. Якщо удари блискавки викликають занепокоєння, захист буде необхідним для зондів, які намагаються приземлитися на Венері, або тих, хто плаває в її щільній атмосфері протягом тривалого періоду.

На завершення відкриття того, що таємничі спалахи в хмарах Венери можуть бути метеорами, що згоряють, дає цінну інформацію для майбутніх місій на планету. Хоча наявність блискавки залишається невизначеною, можливість метеорів дає альтернативні пояснення цим інтригуючим явищам.

джерела:

– Журнал геофізичних досліджень: Планети