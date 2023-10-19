Таємничий вибух радіохвиль, виявлений 8 мільярдів років тому

Астрономи зробили інтригуюче відкриття, виявивши швидкий радіосплеск (FRB), який подолав колосальні 8 мільярдів років, щоб досягти Землі. FRB – це інтенсивні спалахи радіохвиль, які тривають лише мілісекунди, і їх походження залишається невідомим. З моменту виявлення першого FRB у 2007 році вчені спостерігали сотні цих космічних спалахів, що походять з різних точок Всесвіту.

Останній спалах під назвою FRB 20220610A тривав менше мілісекунди, але вивільнив енергію, еквівалентну енергії випромінювання нашого Сонця за 30 років. Цей спалах є одним із найдальших і найенергетичніших FRB, які коли-небудь спостерігалися. Однак швидкі радіосплески складно вивчати через їх коротку тривалість.

Використовуючи радіотелескопи ASKAP в Австралії, дослідники змогли визначити точне місце спалаху. Спалах було простежено до групи галактик, що зливаються, що узгоджується з теорією про те, що FRB можуть бути пов’язані з магнетарами або високоенергетичними об’єктами в результаті вибухів зірок.

Вчені вважають, що вивчення швидких радіосплесків може дати унікальний метод вимірювання речовини між галактиками, який залишається невідомим. Сучасні оцінки маси Всесвіту не збігаються, що свідчить про відсутність матерії. Іонізований матеріал, виявлений швидкими радіосплесками, може допомогти виміряти кількість речовини між галактиками, проливаючи світло на цю зниклу речовину.

Цей метод використання швидких радіосплесків для виявлення зниклої речовини вперше запропонував австралійський астроном Жан-П’єр Маккварт у 2020 році. Вимірювання, зроблені в цьому дослідженні, підтверджують «співвідношення Маккварта», яке показує, що чим далі швидкий радіосплеск, тим далі більше дифузного газу, який він виявляє між галактиками.

На даний момент майже 50 швидких радіосплесків були відстежені до точок їх походження, причому близько половини з них виявлено за допомогою телескопа ASKAP. Вчені сподіваються, що майбутні радіотелескопи, які будуються, дозволять виявляти ще тисячі швидких радіоспалахів, допомагаючи нам краще зрозуміти структуру Всесвіту.

Дослідження швидких радіосплесків не тільки дає зрозуміти ці космічні явища, але й відкриває нові можливості для відповідей на великі питання про космологію.

джерела:

– CNN: https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html