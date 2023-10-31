Майбутнє управління повенями: квантові обчислення та оцінка ризиків

Multiverse Computing, Moody's Analytics і Oxford Quantum Circuits (OQC) об’єднали зусилля, щоб подолати ризики, пов’язані зі зміною клімату у Великобританії. Завдяки фінансуванню від Innovate UK тріо прагне розробити великомасштабні моделі прогнозування повеней за допомогою методів квантового обчислення. Департамент навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Великобританії стане першим бенефіціаром цього нового обчислювального рішення для гідродинаміки, яке спрямоване на підвищення здатності країни адаптуватися до екстремальних погодних явищ, викликаних зміною клімату.

Квантові обчислення забезпечують унікальний підхід до вирішення обчислювальних проблем у дослідженнях моделювання великомасштабних повеней. Використовуючи потужність квантових алгоритмів, Multiverse Computing керуватиме проектом як постачальник програмного забезпечення, а OQC постачатиме необхідне квантове обладнання. Moody's Analytics, глобальна компанія з управління ризиками, надасть галузеві знання та вимоги до даних, щоб забезпечити ефективну та точну оцінку ризиків повеней та управління ними.

Потенціал застосування квантових алгоритмів для оцінки збитків від повеней є новаторським. Енріке Лізасо Олмос, засновник і генеральний директор Multiverse Computing, вважає, що підвищення точності та ефективності, досягнуті завдяки квантовим підходам, можуть підтримати зусилля з адаптації до зміни клімату. Проект спрямований на те, щоб допомогти державним установам, домовласникам і страховим агентствам краще зрозуміти екстремальні погодні явища та підготуватися до них.

Щоб подолати обмеження сучасних методів моделювання повеней, команда проекту планує використовувати алгоритм квантової фізики нейронної мережі (QPINN). Цей алгоритм поєднує класичну обробку даних із квантовою обробкою з використанням варіаційної квантової схеми (VQC) для підвищення точності прогнозів оцінки ризику.

Використовуючи потенціал квантових обчислень, проект має на меті не тільки переосмислити майбутнє боротьби з повенями, але й створити безпечніший і стійкіший світ для майбутніх поколінь. З огляду на зростання ризиків повеней вирішення проблем, пов’язаних зі зміною клімату, є надзвичайно важливим. Ці спільні зусилля між лідерами галузі та урядом Великої Британії є значним кроком до пом’якшення цих ризиків і покращення нашого розуміння ландшафтів ризиків повеней.

FAQ

З: Що таке квантове обчислення?

A: Квантові обчислення – це галузь обчислень, яка використовує квантово-механічні явища, такі як суперпозиція та заплутаність, для ефективнішого виконання складних обчислень, ніж класичні комп’ютери.

З: Як квантові обчислення покращать моделювання повеней?

A: Квантові обчислення можуть вирішувати обчислювальні проблеми моделювання великомасштабних повеней, роблячи оцінку ризиків і управління ними більш точними та ефективними.

Q: Хто бере участь у проекті?

Відповідь: Multiverse Computing, Moody's Analytics і Oxford Quantum Circuits (OQC) є ключовими учасниками цього спільного проекту, де Multiverse Computing є провідним постачальником програмного забезпечення, а OQC постачає необхідне квантове обладнання.

Q: Яка мета проекту?

Відповідь: Проект спрямований на розробку великомасштабних моделей прогнозування повеней з використанням методів квантового обчислення для підвищення здатності Великобританії адаптуватися до екстремальних погодних явищ, пов’язаних зі зміною клімату. Міністерство навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Великобританії стане першим клієнтом, який використовуватиме це нове рішення для обчислювальної динаміки рідин.

З: Як проект принесе користь суспільству?

Відповідь: Удосконалюючи оцінку ризиків повеней і управління ними, проект допоможе державним установам, власникам будинків і страховим агентствам краще зрозуміти екстремальні погодні явища та підготуватися до них, що зрештою створить безпечніший і стійкіший світ для майбутніх поколінь.