Нова стаття: Потенціал розмноження в космосі, досліджений за допомогою дослідження ембріонів

Вчені з Центру передових біотехнологій Університету Яманасі та Японського аерокосмічного агентства (JAXA) провели революційне дослідження на Міжнародній космічній станції (МКС), виявивши потенціал для відтворення людини в космосі. Раніше проведені дослідження передбачали вирощування ембріонів мишей в умовах мікрогравітації на МКС, що дало позитивні результати.

У цьому першому в своєму роді дослідженні заморожені ембріони мишей були доставлені на МКС на борту ракети в серпні 2021 року. Після досягнення станції ембріони були розморожені за допомогою спеціального пристрою та поміщені у відповідні умови для розвитку. Дивно, але ембріони нормально росли протягом чотирьох днів, прогресуючи в бластоцисти, які є життєво важливими клітинами, які згодом розвиваються як у плід, так і в плаценту.

Аналіз, проведений на бластоцистах після їх повернення на Землю, не продемонстрував значних змін у ДНК та генах, що підтверджує думку про те, що мікрогравітація не має істотного впливу на нормальний розвиток ембріонів ссавців. Ці новаторські відкриття були детально описані в науковому журналі iScience, підкреслюючи можливість виживання та процвітання життя ссавців у космосі.

Представники Університету Яманасі та національного дослідницького інституту Рікен спільно висловили своє хвилювання, заявивши, що це дослідження є першим, яке демонструє потенціал для ссавців процвітати в космосі. Успішне культивування ембріонів ссавців на ранніх стадіях розвитку в умовах повної мікрогравітації на МКС відкриває шлях для подальших досліджень, включаючи трансплантацію бластоцист мишам. Цей крок має на меті перевірити, чи відбуваються здорові пологи, і підтвердити життєздатність цих ембріонів.

Наслідки цього дослідження виходять за рамки наукової цікавості. У той час як космічні агентства, включаючи NASA, планують майбутні місії на Місяць і Марс, розуміння можливості відтворення в космосі стає все більш актуальним. Програма Artemis, ініційована NASA, зосереджена на відправці людей назад на Місяць для отримання критичних знань для сталого життя та колонізації інших небесних тіл. Зрештою, це триваюче дослідження може внести суттєвий внесок у довготермінове дослідження космосу та потенціал для колонізації людини в майбутньому.

Питання та відповіді:

З: Який головний висновок дослідження, проведеного японськими вченими?

Відповідь: Дослідження, проведене японськими вченими, показало, що мишачі ембріони, вирощені в умовах мікрогравітації Міжнародної космічної станції, розвивалися нормально, що вказує на потенціал для розмноження в космосі.

З: Як транспортували ембріони на Міжнародну космічну станцію?

В: Заморожені ембріони мишей були доставлені на МКС на борту ракети.

З: Що таке бластоцисти?

В: Бластоцисти є вирішальною стадією раннього розвитку ембріона і містять клітини, з яких пізніше розвиваються як плід, так і плацента.

З: Чи спостерігалися якісь значні зміни в ДНК і генах бластоцист?

Відповідь: Жодних істотних змін в ДНК і генах бластоцист після їх повернення на Землю не спостерігалося.

З: Чому це дослідження є важливим?

Відповідь: Це дослідження є важливим для майбутніх місій дослідження космосу та колонізації, оскільки воно проливає світло на потенціал розмноження в космосі та довгострокову життєздатність ссавців у середовищі мікрогравітації.