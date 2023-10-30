Ембріони успішно розвиваються в космосі, що відкриває можливості для розмноження за межами Землі

У революційному дослідженні японські вчені досягли важливої ​​віхи в дослідженні космосу: виростили ембріони мишей на Міжнародній космічній станції (МКС) і спостерігали за їхнім нормальним розвитком. Це відкриття має значні наслідки, припускаючи, що розмноження в космосі може бути можливістю для людей у ​​майбутньому.

Під керівництвом професора Терухіко Вакаями з Центру передових біотехнологій Університету Яманасі та команди з Японського аерокосмічного агентства (JAXA) дослідники відправили заморожені ембріони мишей на ракеті на МКС у серпні 2021 року. Опинившись у космосі, астронавти успішно розморозили ембріонів на ранній стадії за допомогою спеціально розробленого пристрою та дозволив їм рости на станції протягом чотирьох днів.

Всупереч очікуванням, ембріони нормально розвивалися в умовах мікрогравітації, прогресуючи в бластоцисти – критичну стадію, на якій клітини диференціюються в плід і плаценту. Ці висновки були опубліковані в Інтернеті в науковому журналі iScience, підкреслюючи, що сила тяжіння не мала істотного впливу на розвиток ембріонів.

Крім того, дослідники перевірили стан ДНК і генів у бластоцистах після їх повернення на Землю. Дивно, але суттєвих змін не було, що свідчить про те, що космічне середовище не вплинуло негативно на генетичний матеріал ембріонів. Це відкриття підтверджує аргумент про те, що тривалі космічні подорожі та навіть потенційна колонізація інших планет не можуть перешкоджати розмноженню людини.

Коли ми вирушаємо в космос і досліджуємо можливість створення людських колоній на інших небесних тілах, розуміння розмноження в умовах мікрогравітації стає вирішальним. Незважаючи на те, що це дослідження є обнадійливим доказом концепції, важливо зазначити, що перед тим, як відтворення людини в космосі стане реальністю, залишаються значні проблеми.

Питання та відповіді:

З: Чого досягли японські вчені у своєму дослідженні?

Відповідь: Японські вчені виростили мишачі ембріони на МКС і спостерігали за їхнім нормальним розвитком, що вказує на потенціал для відтворення людини в космосі.

З: Чи вплинули умови мікрогравітації на розвиток ембріонів?

Відповідь: Ні, ембріони нормально розвивалися в умовах мікрогравітації, і не було значних змін у їхній ДНК та генах.

З: Які наслідки цього дослідження?

В: Ці знахідки свідчать про те, що розмноження в космосі може бути можливим для людей, що має важливі наслідки для довготривалих космічних подорожей і можливої ​​колонізації інших небесних тіл.