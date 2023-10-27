Нове відкриття: спостерігайте вражаюче місячне затемнення в Саудівській Аравії

Приготуйтеся до неймовірного явища! Цієї суботи ввечері людей по всьому Королівству Саудівська Аравія чекає справжнє задоволення — часткове місячне затемнення. Астрономічне товариство Джидди підтвердило, що затемнення можна буде побачити з усіх куточків країни.

Маджід Абу Захра, президент товариства, розповів, що місячне затемнення відбудеться, коли Місяць увійде в тінь Землі рівно о 10:35. Ця небесна подія зачарує глядачів своїм приголомшливим відображенням, оскільки всі фази затемнення будуть видні в в небі Саудівської Аравії, а також у регіонах арабського світу, Європи, Африки, Азії та Австралії. Від початку до кінця часткове затемнення триватиме вражаючу тривалість одну годину 17 хвилин і відбудеться між 10:35 і 11:52 за саудівським часом.

Місячне затемнення відбувається, коли Земля стає між Сонцем і Місяцем, перешкоджаючи сонячному світлу досягти місячної поверхні. Незважаючи на те, що ця майбутня подія є частковим місячним затемненням, коли лише фрагмент земної тіні закриває місяць, це обіцяє бути вражаючим видовищем.

З нетерпінням очікуваний пік затемнення припаде приблизно на 11:14. Будьте готові, оскільки Місяць граціозно мандрує через тінь Землі із заходу на схід, досягаючи свого піку.

Що справді примітно в місячному затемненні, так це те, що його можна спостерігати безпосередньо без потреби в будь-яких захисних окулярах — різкий контраст із сонячними затемненнями. Отже, обов’язково відзначте свої календарі та підготуйтеся до цього рідкісного та захоплюючого місячного явища.

Питання та відповіді:

З: Що таке місячне затемнення?

A: Місячне затемнення відбувається, коли Земля стає між Сонцем і Місяцем, блокуючи сонячне світло від місячної поверхні.

З: Чи можна побачити місячне затемнення з-за меж Саудівської Аравії?

Відповідь: Так, часткове місячне затемнення можна буде побачити не лише в Саудівській Аравії, а й в арабському світі, Європі, Африці, Азії та Австралії.

З: Чи потрібне вам якесь спеціальне обладнання, щоб побачити місячне затемнення?

В: Ні, місячне затемнення можна спостерігати безпосередньо, не потребуючи захисних окулярів.