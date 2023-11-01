Формування Місяця: погляд на давнє минуле Землі

Останні дослідження, опубліковані в Geochemical Perspectives Letters, пролили нове світло на формування Місяця Землі. Проаналізувавши кристали, привезені з Місяця астронавтами Аполлона-17, вчені визначили, що Місяцю принаймні 4.46 мільярда років – приблизно на 40 мільйонів років старше, ніж вважалося раніше.

Провідний автор дослідження, Дженніка Грір з Університету Глазго, пояснює, що до дослідницької групи звернулися Бідонг Чжан і Одрі Був’є, щоб отримати нанорозмірне розуміння місячних зразків. Досліджуючи крихітні кристали, які виникли мільярди років тому, дослідники змогли визначити дату формування Місяця точніше, ніж будь-коли раніше.

Коли величезний астероїд зіткнувся із Землею на ранніх стадіях формування Сонячної системи, це спричинило розплавлення каменю, який пізніше стане поверхнею Місяця. Це означало, що кристали циркону, які утворюються за певних умов, не могли існувати на розплавленій поверхні Місяця. Будь-які кристали, знайдені сьогодні на Місяці, мабуть, утворилися після охолодження цього океану місячної магми.

Використовуючи метод атомно-зондової томографії, дослідники змогли проаналізувати кристали циркону атом за атомом. Це дослідження виявило кількість атомів, які зазнали радіоактивного розпаду всередині кристалів. Вивчаючи співвідношення різних ізотопів свинцю, вчені підрахували, що вік Місяця становить приблизно 4.46 мільярда років.

Розуміння віку Місяця має вирішальне значення, оскільки він відіграє життєво важливу роль у нашій планетарній системі. Він стабілізує вісь обертання Землі, створює припливи та відпливи та визначає тривалість наших днів. Без Місяця життя на Землі було б кардинально іншим. Це нове дослідження є цінною частиною головоломки в нашому прагненні краще зрозуміти історію нашого природного світу.

Питання та відповіді:

Q: Скільки років Місяцю?

Відповідь: Згідно з останніми дослідженнями, вік Місяця становить щонайменше 4.46 мільярда років.

З: Як був визначений вік Місяця?

Відповідь: Вчені проаналізували кристали циркону з місячних зразків за допомогою методу атомно-зондової томографії, який дозволив досліджувати кристали атом за атомом і визначати їх радіоактивний розпад.

Питання: Чому важливо знати вік Місяця?

В: Місяць відіграє вирішальну роль у стабілізації осі обертання Землі, визначенні наших припливів і відпливів і впливу на тривалість наших днів. Розуміння її віку допомагає нам краще зрозуміти історію та розвиток нашої планети.