Вплив міського шуму на строкатих тамаринів та їхнє спілкування

Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з Федерального університету Амазонас і Університету Англії Раскіна (ARU), показало, як пеструваті мавпи, що знаходяться під загрозою зникнення, адаптують свої методи спілкування у відповідь на шумове забруднення, спричинене людиною. Ці мавпи, які мешкають у невеликій місцевості в центральній Бразилії, в основному покладаються на голосові дзвінки та запахи для спілкування, але тепер вони стикаються з проблемою адаптації до міського середовища.

Дослідницька група провела спостереження за дев'ятьма групами диких пестролистих тамаринів, відстежуючи їхню поведінку протягом 10 днів. Основним джерелом антропогенного шуму в їхньому середовищі існування був дорожній рух, але шуми від літаків, відвідувачів парку та військових дій також сприяли загальному рівню шуму.

Дослідження виявило кореляцію між збільшенням міського шуму та частотою запахових марок серед мавп. Оскільки шум заважає їх голосовому спілкуванню, мавпи більше покладаються на запахи, щоб передати повідомлення.

Строкаті тамарини використовують різні маркування запаху для різних цілей, включаючи територіальну та репродуктивну інформацію. Ця еволюційна адаптація дозволяє їм спілкуватися протягом тривалого часу. Однак це може бути не таким ефективним, як голосові дзвінки, особливо тому, що їх середовище існування стає фрагментованим через урбанізацію.

Доктор Джейкоб Данн, доцент кафедри еволюційної біології в ARU, підкреслив, що діяльність людини істотно змінила акустичні ландшафти, до яких спочатку були адаптовані багато видів. Вважається, що підвищення кількості запахів у пестролистих тамаринів є гнучкою адаптацією до цих змін у навколишньому середовищі.

Це дослідження проливає світло на поведінкові зміни тварин у міському середовищі та підкреслює потенційні проблеми, з якими стикаються види, що перебувають під загрозою зникнення, як-от строкатий тамарин. Необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти, як міський шум впливає на інші аспекти їхньої поведінки та загального виживання.

джерела:

– Дослідження, проведене дослідниками з Університету Федерального до Амазонас та Університету Англії Раскін (ARU)

– Опубліковано в журналі Ethology Ecology & Evolution

– Фінансування надано Національним географічним товариством, Фондом Руффорда, Фондом Primate Action Fund і Міжнародним приматологічним товариством