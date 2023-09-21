Потенційні переваги терапії молекулярним воднем (H2) у медицині людини

Сфера терапії молекулярним воднем (H2), хоча й відносно невідома громадськості, привертає увагу як потенційний підхід до лікування різних захворювань людини. Інститут молекулярного водню (MHI), некомерційна організація, яка займається науковими дослідженнями, надає інформацію про терапевтичний потенціал H2-терапії. Хоча дослідження в цій галузі все ще знаходяться на ранніх стадіях, на цю тему було опубліковано понад 1,000 статей, в основному присвячених культурам клітин і моделям тварин. Однак для підтвердження його ефективності в медичній практиці необхідні більш масштабні випробування на людях.

Згідно з рецензованими дослідженнями, H2-терапія є багатообіцяючою в боротьбі з 10 найбільш смертоносними хворобами, визначеними Американським центром контролю захворювань. Він також продемонстрував терапевтичний потенціал у більш ніж 170 моделях захворювань, вражаючи різні органи тіла, не викликаючи хронічних токсичних побічних ефектів. Важливо, що терапія була сертифікована як безпечна Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Діапазон станів, при яких терапія H2 може бути корисною, є великою, включаючи метаболічний синдром, діабет, хворобу Паркінсона, ревматоїдний артрит, загоєння ран, когнітивні порушення та спортивні результати тощо. Цікаво, що бактерії, що живуть у кишечнику людини, природним чином виробляють водень, який, як відомо, благотворно впливає на здоров’я.

Водень існує у формі молекулярного газоподібного водню (H2), де два атоми водню з’єднані разом. У Н2-терапії водень, що утворюється в результаті електролізу, зазвичай вводять шляхом вдихання або пиття. Молекули водню, завдяки своєму малому розміру і неполярності, можуть легко проникати в клітини тіла і впливати на різні субклітинні компартменти.

Одним із запропонованих механізмів, за допомогою яких Н2 надає свої переваги, є його роль селективного антиоксиданту. Дослідження, проведені в 2007 році, показали, що введення газоподібного водню щурам, які зазнали стресових ушкоджень, мало терапевтичний ефект, зменшуючи окислювальний стрес. Окислювальний стрес виникає, коли вільні радикали, високоактивні молекули з неспареними електронами, спричиняють пошкодження основних клітинних компонентів. H2 може нейтралізувати ці небезпечні вільні радикали, запобігаючи пошкодженню та дисфункції клітин.

Хоча необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти застосування H2-терапії в людській медицині, перші дослідження свідчать про її потенціал для полегшення широкого спектру людських захворювань. Клініка H2 у Бішопстауні, штат Корк, заснована остеопатом Ноелем О’Коннором, повідомила про сприятливі результати при таких захворюваннях, як ревматоїдний артрит, нейропатія, алергія, хронічні захворювання шкіри та тривалий Ковід. Однак важливо зазначити, що H2-терапія не є гарантованим рішенням, оскільки 27 відсотків пацієнтів повідомили про незначну або відсутність користі.

На завершення H2-терапія є перспективною як потенційний підхід до лікування різних станів здоров’я людини. Щоб визначити його точну корисність і оптимізувати його застосування в медичній практиці, необхідні продовження досліджень і клінічних випробувань.

джерела:

– Інститут молекулярного водню (MHI) – https://www.molecularhydrogeninstitute.com/

– Адміністрація з харчових продуктів і медикаментів США – https://www.fda.gov/