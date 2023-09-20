Потенційний новий препарат від хвороби Альцгеймера зменшує запалення мозку та покращує пам’ять

Дослідники з Інституту навчання та пам’яті Пікавера в Массачусетському технологічному інституті досягли значного прогресу в лікуванні хвороби Альцгеймера, розробивши препарат, який зменшує запалення в мозку та покращує пам’ять. Препарат під назвою A11 націлений на фактор генетичної транскрипції під назвою PU.1, який відповідає за надмірну експресію генів запалення в імунних клітинах мозку під час хвороби Альцгеймера. A11 пригнічує активність PU.1 шляхом рекрутування білків, які пригнічують експресію цих запальних генів.

Запалення є основним компонентом патології хвороби Альцгеймера, і пошук ефективних методів лікування виявився складним. Завдяки доклінічним тестам на культурах людських клітин і мишачих моделях хвороби Альцгеймера дослідники виявили, що A11 зменшує запалення в клітинах, подібних мікроглії людини, і на багатьох мишачих моделях хвороби Альцгеймера. Це також значно покращує пізнання у мишей.

Дослідники порівняли експресію генів у посмертних зразках мозку пацієнтів із хворобою Альцгеймера та контрольної групи без хвороби Альцгеймера. Вони виявили, що хвороба Альцгеймера призводить до серйозних змін у експресії генів мікроглії, і збільшення зв’язування PU.1 із мішенями генів запалення є значною частиною цих змін. Зниження активності PU.1 у мишачої моделі хвороби Альцгеймера зменшило запалення та нейродегенерацію.

Команда перевірила понад 58,000 1 малих молекул, щоб знайти сполуки, які можуть зменшити запалення та пов’язані з хворобою Альцгеймера гени, які регулюються PU.11. A11 був найпотужнішим серед шести остаточних кандидатів. В експериментах, проведених на клітинах, подібних до мікроглії людини, AXNUMX знижував експресію та секрецію запальних цитокінів і запобігав надмірній реакції мікроглії на запальні сигнали.

Потрібні подальші дослідження, щоб розробити та перевірити A11 як засіб для лікування хвороби Альцгеймера. Цей багатообіцяючий препарат може сприяти розробці більш ефективних методів лікування цього руйнівного нейродегенеративного розладу.

джерела:

– Визначення хвороби Альцгеймера: хвороба Альцгеймера – це хвороба, яка вражає мозок, спричиняючи зниження розумових здібностей, яке з часом погіршується. Це найпоширеніша форма деменції, на яку припадає від 60 до 80 відсотків випадків деменції. Наразі не існує ліків від хвороби Альцгеймера, але є ліки, які можуть полегшити симптоми.

– Визначення Массачусетського технологічного інституту: Массачусетський технологічний інститут є абревіатурою Массачусетського технологічного інституту. Це престижний приватний дослідницький університет у Кембриджі, штат Массачусетс, заснований у 1861 році. Він складається з п’яти шкіл: архітектури, інженерії, гуманітарних наук, мистецтва та соціальних наук, менеджменту та науки. Вплив Массачусетського технологічного інституту включає багато наукових проривів і технологічних досягнень. Його місія полягає в пошуку фундаментальних знань про природу та поведінку живих систем і застосування цих знань для зміцнення здоров’я, продовження життя та зменшення захворювань та інвалідності.

– Визначення Національних інститутів здоров’я: Національні інститути здоров’я (NIH) є головним агентством уряду Сполучених Штатів, відповідальним за біомедичні дослідження та дослідження громадської охорони здоров’я. Він проводить власні наукові дослідження в рамках своєї Програми внутрішніх досліджень (IRP) і надає фінансування основних біомедичних досліджень дослідницьким установам, які не належать до NIH, через Програму позашкільних досліджень. Його місія полягає в пошуку фундаментальних знань про природу та поведінку живих систем і застосування цих знань для зміцнення здоров’я, продовження життя та зменшення захворювань та інвалідності.