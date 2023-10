Новий універсальний закон природи: еволюція стосується всіх складних систем

By

Команда вчених і філософів представила новаторську концепцію, яку вони називають «відсутнім законом природи». Вони стверджують, що еволюція не обмежується біологічним життям, а є фундаментальним процесом, який стосується всіх складних систем у Всесвіті, від небесних тіл до атомних структур. Команда пропонує «Закон збільшення функціональної інформації», який стверджує, що будь-яка система, жива чи нежива, буде розвиватися, якщо різні конфігурації піддаватимуться вибору на основі функціональності.

Дослідники виділяють три визначальні характеристики систем, що розвиваються: множинність компонентів, різноманітність механізмів і вибір функцій. Вони припускають, що ці характеристики є загальними для складних систем, що розвиваються в різних областях.

Ключ до цього універсального закону природи лежить у концепції «відбору для функції». Дослідники розширюють теорію природного відбору Дарвіна, розділяючи функції на три різні типи: стабільність, динамічна наполегливість і новизна. Функція більше не обмежується характеристиками виживання, але включає атрибути, які сприяють постійному існуванню, диверсифікації та складності системи.

Дослідження ілюструє цю теорію прикладами з біологічного та небіологічного контекстів. Він висвітлює еволюційний шлях життя на Землі, від появи фотосинтезу до розвитку складної поведінки. Однак концепція еволюції виходить за межі органічного життя. Королівство мінералів, наприклад, демонструє власний еволюційний шлях, де прості мінеральні конфігурації з часом породжували все більш складні.

Крім того, самі зірки являють собою еволюційне диво, створюючи важчі елементи, сприяючи хімічній різноманітності та складності Всесвіту.

Дослідження підкреслює, що дарвінівська еволюція є особливим випадком у рамках цього ширшого природного явища. Це свідчить про те, що принципи, що керують різноманітністю життя на Землі, також застосовуються до неживих систем.

Це дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, є спільним зусиллям вчених з різних дисциплін. Визнаючи універсальну тенденцію складних систем створювати новизну, стабільність і динамічну наполегливість, це дослідження переосмислює наше розуміння еволюції як невід'ємної характеристики нашого всесвіту, що постійно розвивається.

