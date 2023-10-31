Поблиск океанічних таємниць Ганімеда: останні відкриття Юнони

Космічний корабель НАСА «Юнона» зробив революційне відкриття на Ганімеді, найбільшому супутнику Юпітера, проливаючи світло на приховані чудеса під його крижаною зовнішністю. Використовуючи дані інфрачервоного картографа полярного сяйва Юпітера (JIRAM), дослідники ідентифікували мінеральні солі та органічні сполуки на поверхні Ганімеда, що додатково підтверджує існування величезного внутрішнього океану.

Попередні спостереження інших місій НАСА та Дуже Великого Телескопа Європейської Південної Обсерваторії (VLT) натякали на наявність солей і органіки, але не мали необхідної просторової роздільної здатності для остаточного визначення. Однак під час близького прольоту в червні 2021 року інструмент Juno JIRAM зробив інфрачервоні зображення та спектри поверхні Місяця з безпрецедентною деталізацією.

Дані високої роздільної здатності, отримані під час цієї зустрічі, виявили унікальні спектральні особливості різних матеріалів, не пов’язаних із водою та льодом. Гідратований хлорид натрію, хлорид амонію, бікарбонат натрію та потенційно аліфатичні альдегіди були серед ключових виявлених сполук. Ці знахідки пропонують цінне уявлення про склад Ганімеда та надають спокусливі підказки про його геологічну історію.

«Ми виявили найбільшу кількість солей і органіки в темних і світлих місцевостях на широтах, захищених магнітним полем. Це говорить про те, що ми бачимо залишки розсолу глибокого океану, який досяг поверхні цього замерзлого світу», – пояснив Скотт Болтон, головний дослідник Юнони з Південно-Західного науково-дослідного інституту в Сан-Антоніо.

Це відкриття не тільки розширює наше розуміння складної хімії Ганімеда, але й доповнює зростаючу кількість доказів, що підтверджують існування підповерхневих океанів у крижаних супутниках по всій Сонячній системі. Вважається, що Європа, інший супутник Юпітера, також містить океан під своєю крижаною кіркою, і вона була головною темою досліджень Юнони.

Поки Юнона продовжує свою місію, вона готується до майбутньої зустрічі з Іо, одним із супутників Юпітера, відомим своєю інтенсивною вулканічною активністю. Цей близький проліт, запланований на 30 грудня, наблизить космічний корабель лише на 932 милі (1,500 кілометрів) від вибухонебезпечної поверхні Іо. З нетерпінням очікуємо розуміння, отриманого під час цієї зустрічі, оскільки воно сприятиме нашому розумінню мінливих процесів у Сонячній системі.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке JIRAM?

Відповідь: JIRAM означає Jovian InfraRed Auroral Mapper, спектрометр на борту космічного корабля NASA Juno, який збирає інфрачервоні дані для вивчення складу небесних тіл.

З: Що Юнона виявила на Ганімеді?

В: Останні відкриття Юнони підтверджують наявність мінеральних солей і органічних сполук на поверхні Ганімеда, надаючи додаткові докази прихованого внутрішнього океану Місяця.

З: Який ще супутник Юнона планує досліджувати?

В: Юнона готується до вивчення Іо, одного із супутників Юпітера, відомого своєю вулканічною активністю. Близький проліт запланований на 30 грудня 2023 року.

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