Виявлено, що надмасивна чорна діра Чумацького Шляху обертається з неймовірною швидкістю: нове дослідження

Нашою галактикою Чумацький Шлях, домом для мільярдів зірок і планет, керує таємнича сутність у її центрі – надмасивна чорна діра. Нещодавні наукові дослідження показали приголомшливе відкриття: цей космічний бегемот обертається з неймовірно швидкою швидкістю. Хоча давно відомо, що чорні діри мають максимальну швидкість обертання, це останнє дослідження проливає світло на виняткову швидкість, з якою обертається наша галактична чорна діра.

Щоб зрозуміти масштаб цього відкриття, життєво важливо зрозуміти його динаміку. Коли ми стоїмо на поверхні Землі, наша вага визначається не лише силою тяжіння, а й відцентровою силою, яка створюється обертанням планети. Поєднання цих протилежних сил тримає нас на землі. Цікаво, що наявність відцентрової сили призводить до зміни ваги на поверхні Землі. На екваторі наша вага трохи нижча, ніж на полюсах, з різницею приблизно на 0.3 відсотка.

Ця концепція поширюється на обертові небесні тіла, включаючи чорні діри. Хоча чорні діри не мають відчутної поверхні, вони демонструють максимальну швидкість обертання, аналогічну швидкості обертання планет. Їхнє величезне гравітаційне тяжіння спотворює тканину простору-часу, що їх оточує, це явище кількісно визначається як обертання чорної діри в рівнянні загальної теорії відносності Ейнштейна. Це обертання представлено властивістю, позначеною як "a", у діапазоні від 0 (найменше обертання) до 1 (максимальне обертання).

Згідно з нещодавнім звітом ScienceAlert, спеціальна група вчених приступила до ретельного аналізу радіо- та рентгенівських спостережень, щоб оцінити обертання нашої галактичної чорної діри. Висновки показали, що значення «а» коливається в діапазоні від 0.84 до 0.96, наближаючись до вершини максимального обертання. Це означає, що надмасивна чорна діра в центрі нашої Галактики Чумацький Шлях має надзвичайну швидкість обертання, що захоплює вчених у всьому світі.

Питання та відповіді:

З: Що таке чорна діра?

Відповідь: Чорна діра — це область у космосі з настільки інтенсивним гравітаційним тяжінням, що ніщо, навіть світло, не може вирватися з її рук.

З: Що таке обертання чорної діри?

A: Обертання чорної діри відноситься до її швидкості обертання і визначається спотворенням, яке воно створює в тканині простору-часу, що її оточує.

З: Як вимірюється обертання чорної діри?

A: Обертання чорної діри оцінюється шляхом детального аналізу радіо та рентгенівських спостережень.

З: Яке значення обертання надмасивної чорної діри в Чумацькому Шляху?

A: Розуміння обертання надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики дає цінну інформацію про динаміку та еволюцію галактик в цілому.

Джерела: ScienceAlert