Дослідники вивчають наслідки хвильової механіки, що змінюється в часі

Дослідники з Університету Тампере та Університету Східної Фінляндії провели дослідження змінної в часі хвильової механіки у фотоніці. Вони мали на меті визначити, як середовища, що змінюються в часі, впливають на хвильові явища, і досліджували модифікації стандартного хвильового рівняння, коли швидкість хвилі непостійна. Команда розробила рівняння прискорюючої хвилі, яке враховувало зміни швидкості хвилі з часом.

Спочатку дослідники зіткнулися з труднощами під час вирішення рівняння, але вони зрозуміли, що поведінка рішення нагадує релятивістські явища. Вони виявили, що постійна еталонна швидкість, така як швидкість світла у вакуумі, необхідна для отримання рішень, які відповідають очікуваній поведінці. Це дослідження призвело до відкриття «стріли часу», яка встановлює чітко визначений напрямок часу з точки зору прискорювальних хвиль. Дослідники помітили, що рівняння хвилі прискорення допускає лише рішення, коли час тече вперед, але не назад.

Крім того, дослідження вивчало збереження енергії та імпульсу в безперервних хвилях через межі розділу. Збереження імпульсу у світлі було предметом дискусій, відомих як суперечка Абрахама-Мінковського. Завдяки своїм дослідженням вчені встановили, що релятивістські ефекти відіграють роль у збереженні імпульсу хвиль. Вони пояснювали ілюзію незбереження скороченням довжини, спричиненим уповільненням часу, яке відчуває хвиля всередині матеріального середовища.

Рівняння прискорюючої хвилі має широке застосування та може використовуватися в аналітичному моделюванні безперервних хвиль, навіть у матеріалах, що змінюються в часі. Це дозволяє дослідникам досліджувати сценарії, які раніше можна було вирішити лише чисельно. Один із таких сценаріїв включає невпорядкований фотонний кристал часу, гіпотетичну речовину, в якій хвилі експоненціально сповільнюються, набираючи енергію. Формалізм команди продемонстрував, що зміна енергії в цих випадках пов’язана з викривленим простором-часом, який відчуває хвиля.

Це дослідження сприяє поглибленню розуміння змінних у часі середовищ та їхнього впливу на хвильові явища. Він також висвітлює фундаментальні характеристики природи, включаючи фіксований напрямок часу та збереження імпульсу у хвилях. Подальші дослідження в цій галузі можуть призвести до значних інновацій у фотоніці та за її межами.

джерела:

– Матіас Койвурова, Чарльз У. Робсон і Марко Орніготті. «Медіа, що змінюються в часі, теорія відносності та стріла часу». Оптика. DOI: 10.1364/OPTICA.494630