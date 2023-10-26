Римський космічний телескоп NASA зробить революцію у дослідженні Чумацького Шляху

Майбутній Римський космічний телескоп імені Ненсі Грейс від НАСА збирається забезпечувати безпрецедентні види ядра галактики Чумацький Шлях. Ця місія, запланована на 2027 рік, використовуватиме техніку мікролінзування для спостереження за сотнями мільйонів зірок, що потенційно призведе до новаторських відкриттів у часовій астрономії.

Замінити лапки: мета місії — спостерігати за зірками на предмет мерехтіння, яке вказує на наявність планет, далеких зірок, крижаних об’єктів на околицях Сонячної системи, а також окремих чорних дір та інших космічних явищ. Очікується, що за допомогою своїх спостережень Римський космічний телескоп встановить новий рекорд з ідентифікації найдальшої відомої екзопланети, відкривши проблиск в інші галактичні околиці, які можуть бути домом для невідомих світів.

Астрономія в часовій області зосереджується на вивченні того, як Всесвіт розвивається з часом, і довгостроковий моніторинг неба Романа значною мірою сприятиме цій галузі. Телескоп приєднається до мережі обсерваторій по всьому світу, колективно фіксуючи та аналізуючи зміни у космосі. Дослідження у часовій області Galactic Bulge Time-Domain Survey, проведене Романом, спеціально досліджуватиме Чумацький Шлях, використовуючи його здатність інфрачервоного випромінювання проникати крізь хмари пилу, які закривають огляд центральної області галактики.

Римський космічний телескоп буде оснащений новим фільтром ближнього інфрачервоного діапазону, який дозволить обсерваторії виявляти світло з більшою довжиною хвилі. Це покращення розширює спектр космічних питань, які може вирішувати телескоп, поширюючись від краю нашої Сонячної системи до найвіддаленіших куточків Всесвіту.

Одним із ключових методів, які використовує Римський космічний телескоп, є мікролінзування. Це відбувається, коли об’єкт ідеально вирівнюється із фоновою зіркою, змушуючи світло зірки огинатися навколо об’єкта. Ці події мікролінзування створюють тимчасові стрибки яскравості зірки, що вказує на наявність проміжного об’єкта. Спостерігаючи за такими подіями в центрі Чумацького Шляху, астрономи можуть ідентифікувати невидимі об’єкти, такі як планети, навіть якщо вони не можуть спостерігати їх безпосередньо.

План дослідження передбачає зйомку зображень кожні 15 хвилин протягом приблизно двох місяців, повторюючи процес шість разів протягом п’ятирічної основної місії телескопа. Очікується, що ця обширна кампанія спостережень дозволить відкрити нові планети на переважно незвіданій території нашої галактики.

Завдяки революційній технології та комплексній стратегії огляду Римський космічний телескоп готовий революціонізувати наше розуміння Чумацького Шляху та значно розширити наші знання про Всесвіт за його межами.

FAQ

1. Що таке мікролінзування?

Мікролінзування — це явище, яке виникає, коли об’єкт, наприклад зірка чи планета, вирівнюється із фоновою зіркою, змушуючи світло від фонової зірки огинатися навколо об’єкта, що проходить. Це створює тимчасову яскравість світла фонової зірки, що вказує на присутність проміжного об’єкта.

2. Як Римський космічний телескоп використовуватиме мікролінзи?

Римський космічний телескоп використовуватиме мікролінзи для спостереження за центром галактики Чумацький Шлях. Відстежуючи коливання яскравості фонових зірок, телескоп може виявити присутність невидимих ​​об’єктів, таких як планети та чорні діри в ядрі галактики.

3. Що таке астрономія в часовій області?

Астрономія часової області — це розділ астрономії, який зосереджується на вивченні того, як небесні об’єкти та явища змінюються з часом. Спостерігаючи та аналізуючи ці зміни, вчені можуть отримати уявлення про процеси та динаміку Всесвіту.

4. Що таке огляд у часовій області галактичного балджа?

Огляд у часовій області галактичного балджа — це спеціальна кампанія зі спостережень, яку проводить Римський космічний телескоп. Він спрямований на дослідження центру галактики Чумацький Шлях за допомогою інфрачервоного бачення телескопа, що дозволяє вченим бачити крізь хмари пилу, які часто закривають огляд цього регіону. Це дослідження надасть цінні дані про динаміку та характеристики центральної області галактики.

5. Коли відбудеться запуск Римського космічного телескопа?

Запуск Римського космічного телескопа заплановано на 2027 рік. Після розгортання телескоп розпочне свою п’ятирічну основну місію, під час якої він революціонізує наше розуміння Чумацького Шляху та зробить значний внесок у галузь астрономії.