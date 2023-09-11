Нове дослідження показує потенційне вирішення проблеми зараження мікробами на Міжнародній космічній станції

Недавнє дослідження, проведене на Міжнародній космічній станції (МКС), виявило потенційне вирішення поточної проблеми мікробного зараження. Мікроби, які перевозяться астронавтами та вантажем на МКС, можуть утворювати нори для сплячки, відомі як біоплівки. Ці біоплівки становлять загрозу здоров'ю астронавтів і можуть пошкодити обладнання на станції. Однак обробка із застосуванням мастила на основі кремнію показала багатообіцяючі результати щодо запобігання утворенню біоплівки.

Біоплівки - це складні матриці клітин, які виробляють мікроби, і їх можна знайти на різних поверхнях МКС, включаючи скафандри та системи водопостачання. Хоча деякі мікроби нешкідливі або навіть корисні, шкідливі мікроби можуть уникати захисної системи організму та спричиняти пошкодження тканин. Ці шкідливі мікроби захищені біоплівками, які вони створюють, що дозволяє їм залишатися в стані спокою та уникати виявлення.

Обробка мастилом на основі кремнію була вперше випробувана на Землі та довела ефективність у запобіганні утворенню біоплівки. В експерименті на МКС астронавти обробили поверхневі матеріали мастилом і піддали їх впливу бактерії під назвою Pseudomonas aeruginosa. Після трьох днів інкубації на станції тести показали, що мастило запобігло накопиченню бактерій на поверхнях.

Це відкриття особливо важливе для довготривалих космічних місій на Місяць і Марс, де отримати запчастини або швидко повернути екіпаж на Землю неможливо. Пошук рішень для пом’якшення мікробного зараження має вирішальне значення для підтримки здоров’я астронавтів і забезпечення функціональності обладнання.

Крім застосування в космосі, це дослідження також може мати наслідки для підтримки чистоти медичних пристроїв і зменшення мікробної корозії в таких галузях, як видобуток нафти і газу. Запобігання утворенню біоплівки може допомогти зменшити ризики відмови обладнання та небезпечних розливів нафти.

Це дослідження було опубліковано в журналі npj Microgravity 16 серпня 2021 року.

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– Визначення біоплівки: «Біоплівка — це шар мікроорганізмів, включаючи бактерії, який прикріплюється до поверхні та виробляє захисну матрицю, яка називається позаклітинною полімерною речовиною (EPS).» (Джерело: Study.com)

– Визначення мікробів: «Мікроби — це мікроорганізми, такі як бактерії, віруси, гриби та найпростіші, які занадто малі, щоб їх можна було побачити неозброєним оком». (Джерело: News-Medical.net)