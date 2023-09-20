NASA виявило «вуглецеві» молекули в атмосфері екзопланети K2-18 b

NASA оголосило, що дані космічного телескопа Джеймса Вебба виявили наявність «вуглецевих» молекул в атмосфері екзопланети K2-18 b. Це відкриття, розташоване на відстані приблизно 120 світлових років від нас у зоні проживання зірки-господаря, доповнює попередні спостереження, зроблені космічним телескопом Хаббл, які вказували на наявність багатої воднем атмосфери та поверхні, вкритої водним океаном, на K2-18 b.

K2-18 b, який був виявлений у 2015 році космічним телескопом Кеплер, обертається навколо своєї головної червоної карликової зірки кожні 33 дні на відстані близько 13 мільйонів миль. Хоча ця відстань становить приблизно одну третину відстані між Меркурієм і Сонцем у нашій Сонячній системі, той факт, що червоні карлики менші й холодніші, дозволяє K2-18 b існувати в зоні життя, де потенційно може бути присутнім рідка вода.

Будучи «міні-Нептуном», K2-18 b приблизно в 8.6 разів масивніший за Землю. Цей тип екзопланет не існує в нашій Сонячній системі, і астрономи мають обмежене розуміння їхньої атмосфери. Однак NASA вважає, що ці «гіцейські» світи, такі як K2-18 b, пропонують багатообіцяюче середовище для існування життя.

Нещодавні спостереження, зроблені телескопом Webb, вказують на наявність метану та вуглекислого газу в атмосфері K2-18 b. Крім того, дефіцит аміаку та потенційне виявлення диметилсульфіду свідчать про можливість існування водних океанів під насиченою воднем атмосферою планети.

Хоча велика кількість цих молекул є значною, NASA зазначає, що це не гарантує здатності планети підтримувати життя. K2-18 b має більший радіус, ніж Земля, і її океан може бути занадто гарячим або взагалі не рідким. Будуть необхідні подальші спостереження екзопланети, щоб зібрати більше даних і отримати більш чітке розуміння її складу та придатності для життя.

Телескоп Webb не може спостерігати K2-18 b безпосередньо через яскравість його головної зірки. Замість цього астрономи покладаються на транзитний метод, за допомогою якого вони спостерігають легке послаблення яскравості зірки, коли планета проходить перед нею. Цей метод дозволяє аналізувати світло, яке проходить через атмосферу екзопланети, надаючи розуміння її складу.

NASA наголошує, що це відкриття – лише початок, оскільки попереду ще багато спостережень екзопланет потенційної зони проживання. Агентство очікує, що майбутні спостереження Вебба дадуть велику кількість інформації про екзопланети та їхній потенціал для підтримки життя.

Джерела: NASA, Кембриджський університет