Нові відкриття кидають виклик традиційному розумінню атмосфери Венери

В останні роки Венера відома своєю суворою і негостинною атмосферою. Однак дві окремі наукові групи зробили новаторські відкриття, які можуть змінити наше уявлення про атмосферні явища цієї сусідньої планети.

Одна команда планетологів запропонувала теорію про те, що яскраві спалахи, які спостерігаються в атмосфері Венери, можуть бути спричинені метеорами. Ця теорія викликала цікавість щодо того, що насправді відбувається на Венері, і кидає виклик загальноприйнятій думці про те, що спалахи пов’язані з грозами.

У 2021 році під час близького прольоту нічної сторони Венери сонячний зонд Parker виявив радіохвилі, відомі як «хвилі свистка». Спостерігалося, що ці хвилі, які швидко змінюють частоту, рухаються вниз до Венери, всупереч тому, що можна було б очікувати, якби вони були спричинені блискавкою.

Космічний фізик Гаррієт Джордж та її команда з Університету Колорадо в Боулдері спостерігали цікаву характеристику цих венерианських свистових хвиль. Вони припускають, що збурення в слабких магнітних полях Венери, а не блискавки, можуть бути відповідальними за генерацію цих хвиль. Коли лінії магнітного поля зміщуються та знову з’єднуються, виділяється значна кількість енергії, потенційно створюючи спостережувані хвилі свисту.

Магнітні перез’єднання пов’язують із різними явищами в інших середовищах, такими як прискорення сонячного вітру та спровокування полярних сяйв на Землі. За словами дослідників, характеристики цих магнітних перез’єднань узгоджуються зі здатністю створювати свистові хвилі на Венері.

Ці відкриття ускладнюють наше розуміння атмосферних процесів Венери. Хоча уявлення про постійні грози на Венері можуть бути поставлені під сумнів, таємниця навколо джерела та природи її свистячих хвиль поглибилася. Це викликало інтерес у планетологів і астрономів, які прагнуть продовжити дослідження цього небесного сусіда.

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