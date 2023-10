Вчені розкрили вплив космічного корабля на верхні шари атмосфери Землі

By

Вчені виявили, що уламки ракет і космічних кораблів, що залишилися у верхніх шарах атмосфери Землі, можуть мати тривалий вплив на клімат. Недавнє дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, виявило значну кількість алюмінію та екзотичних металів у стратосфері Землі. Команда дослідників змогла ідентифікувати ці рідкісні метали як такі, що походять із космічного корабля, який згорів під час входу в космічний корабель. Це відкриття викликає занепокоєння щодо того, як космічна промисловість, що розвивається, впливає на верхні шари атмосфери Землі.

Дослідження передбачало використання спеціального дослідницького літака, оснащеного чутливим інструментом для збору аерозолів в атмосфері. Зібрані дані показали, що більше 20 елементів, включаючи літій, алюміній, мідь і свинець, були присутні в співвідношеннях, що відповідають тим, які використовуються в космічних кораблях. Ці метали були знайдені приблизно в 10% частинок сірчаної кислоти, які необхідні для захисту та буферизації озонового шару.

Зростаюча кількість запусків ракет сприяє накопиченню цих металевих частинок у стратосфері. У 2022 році було здійснено рекордні 180 запусків ракет, і очікується, що ця кількість зростатиме, оскільки космічна галузь продовжує запускати все більше супутників і космічних апаратів. Дослідники наголосили на необхідності зрозуміти вплив польотів людини в космос на планету, зокрема на озоновий шар, який відіграє вирішальну роль у поглинанні шкідливого випромінювання Сонця.

Результати дослідження підкреслюють актуальність вивчення та осмислення змін, що відбуваються в атмосфері Землі. Вплив людської діяльності та космічної діяльності може бути більш значним, ніж передбачалося раніше. Важливо визначити пріоритети досліджень нашої планети, щоб краще зрозуміти та пом’якшити потенційні наслідки дослідження космосу.

Джерело: Proceedings of the National Academy of Sciences (дослідження)