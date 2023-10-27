Нове дослідження розкриває вплив підлідного розряду на відступ льодовиків Антарктики

Нещодавно опубліковане дослідження, проведене вченими з Інституту океанографії Скріппса Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, проливає світло на раніше забутий фактор, що сприяє втраті льодовикового льоду в Антарктиці. Дослідження показує, що тала вода, що витікає в море з-під антарктичних льодовиків, відома як підльодовиковий розряд, призводить до того, що льодовики втрачають лід швидше.

Це нове розуміння має значні наслідки для глобальних прогнозів підвищення рівня моря. Наразі основні моделі, що використовуються такими організаціями, як Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC), не враховують додаткові втрати льоду, спричинені підльодовиковим викидом. Якщо цей процес виявиться вирішальним фактором втрати льоду на всьому льодовиковому щиті Антарктики, це може означати, що поточні прогнози недооцінюють темп глобального підвищення рівня моря в найближчі десятиліття.

Дослідження було зосереджено на двох льодовиках у Східній Антарктиді, Денман і Скотт, у яких разом достатньо льоду, щоб спричинити підвищення рівня моря майже на 1.5 метра (5 футів). Враховуючи вплив підльодовикових викидів у свою модель, дослідники виявили, що ці льодовики можуть сприяти підвищенню рівня моря на 15.7% більше до 2300 року порівняно з попередніми прогнозами.

Одним із ключових висновків дослідження є те, що як тільки ці льодовики досягнуть крутого схилу в континентальній западині, очікується, що їхній внесок у підвищення рівня моря різко прискориться. Розглядаючи вплив підльодовикового викиду, модель показала, що льодовики відступили за цей поріг приблизно на 25 років раніше, ніж без нього.

Важливість цього дослідження полягає не тільки в розумінні ролі підльодовикових викидів у прискоренні підвищення рівня моря, але й у підкресленні необхідності вжиття негайних дій для обмеження викидів парникових газів. Співавтор дослідження Джамін Грінбаум підкреслює, що справжньою «історією кінця світу» все ще є викиди, створені діяльністю людини.

Підльодовиковий розряд утворюється, коли танення відбувається там, де крижаний покрив стикається з материковою корінною породою. Це спричинено комбінацією таких факторів, як тертя та геотермальне тепло, що надходить із надр Землі. Коли цей викид витікає в море, він може прискорити танення шельфового льодовика та спричинити прискорення верхнього за течією льодовика, що призведе до підвищення рівня моря.

Хоча наукове співтовариство широко визнає, що підльодовиковий розряд сприяє додатковому таненню шельфового льоду, його вплив на підвищення рівня моря не був повністю врахований у прогнозах через невизначеність навколо його локальних ефектів. Однак це нове дослідження підкреслює важливість включення підлідного розряду в майбутні моделі підвищення рівня моря.

Отримані дані підкреслюють терміновість вжиття заходів для зменшення викидів парникових газів і пом’якшення наслідків зміни клімату. Точні прогнози підвищення рівня моря мають вирішальне значення для прибережних громад у всьому світі, щоб підготуватися до наслідків підвищення рівня моря та адаптуватися до них.

FAQ

З: Що таке підльодовиковий розряд?

Відповідь: Підльодовиковий розряд відноситься до талої води, яка витікає в море з-під льодовиків, сприяючи збільшенню танення та втрати льоду.

З: Чому підльодовиковий розряд важливий?

Відповідь: Підльодовиковий розряд відіграє значну роль у прискоренні танення шельфового льодовика та відступі льодовиків, що зрештою сприяє підвищенню рівня моря.

З: Як підльодовиковий розряд впливає на підвищення рівня моря?

Відповідь: Підльодовиковий розряд прискорює танення шельфового льоду та прискорює зростання льодовиків вище за течією, що призводить до збільшення рівня моря.

З: Чи точні поточні прогнози підвищення рівня моря?

Відповідь: Дослідження показує, що поточні прогнози можуть недооцінювати темпи глобального підвищення рівня моря через відсутність урахування впливу підльодовикових викидів.