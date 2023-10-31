Танення Антарктичного льодовикового покриву: розуміння ролі підлідного розряду

Серед величезного замерзлого ландшафту Антарктиди лежить Антарктичний льодовиковий щит, важливий компонент кліматичної системи нашої планети. Цей гігантський шар льоду не тільки відбиває сонячне світло, допомагаючи зберегти Землю прохолодною, але й зберігає приголомшливі 70 відсотків світової прісної води. Однак нещодавнє дослідження, проведене вченими з Інституту океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго (UCSD), пролило світло на тривожне явище, яке може суттєво вплинути на глобальний рівень моря.

Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показує, що коли вода під льодовиками тане і витікає в море, це призводить до того, що лід тане швидше. Вчені називають цей процес підлідним розрядом. Раніше основні прогнози підвищення рівня моря, такі як прогнози Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, не враховували додаткові втрати льоду в результаті підлідного викиду.

За словами Тайлера Пелле, провідного автора дослідження, точні прогнози глобального підвищення рівня моря мають вирішальне значення для добробуту прибережних громад. Поточні оцінки можуть занижувати темпи підвищення рівня моря в усьому світі, що може мати серйозні наслідки для мільйонів людей, які живуть у низинних прибережних зонах. Пелле наголосив на необхідності включення підлідного розряду в зусилля з моделювання, щоб забезпечити точніші прогнози.

Дослідження було зосереджено на двох східноантарктичних льодовиках: Денман і Скотт. Ці льодовики, розташовані поруч один з одним на вершині континентальної западини глибиною понад дві милі, мають потенціал підняти рівень моря майже на п’ять футів. Використовуючи різні сценарії викидів, дослідники провели моделювання відступу льодовиків до 2300 року. Коли врахували підльодовиковий розряд, модель передбачила, що два льодовики досягнуть схилу жолоба на 25 років раніше, ніж вважалося раніше.

Джамін Грінбаум, співавтор дослідження, зазначив, що дослідження є тривожним дзвіночком для спільноти моделей. Неврахування підлідного розряду підриває точність прогнозів. Крім того, дослідження підкреслює вирішальну роль людини у пом’якшенні підвищення рівня моря шляхом обмеження викидів парникових газів. Хоча підльодовиковий розряд є значним, саме дії людства є ключем до уникнення сценарію кінця світу.

Наслідки виходять за межі льодовиків Денмана та Скотта. Підльодовикова тала вода спостерігалася під різними антарктичними льодовиками, такими як Туейтс, Пайн-Айленд і Тоттен. Потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти масштаби впливу підлідного розряду на ці льодовики та подальше підвищення рівня моря.

Висвітлюючи роль підльодовикових викидів у таненні антарктичного льоду, це дослідження служить яскравим нагадуванням про нагальну потребу вирішити проблему зміни клімату. Майбутні прогнози та готовність прибережної громади залежать від точного розуміння підвищення рівня моря. Тільки враховуючи всі фактори, включно з впливом підльодовикових викидів, ми зможемо краще орієнтуватися на шляху до сталого майбутнього.

FAQ

Що таке підльодовиковий розряд?

Підльодовиковий розряд відноситься до процесу танення води під льодовиком і стікання в море. Це важливий фактор, який прискорює танення льодовиків і сприяє підвищенню рівня моря.

Чому важливий точний прогноз підвищення рівня моря?

Точні прогнози підвищення рівня моря мають вирішальне значення для добробуту прибережних громад. Мільйони людей проживають у низинних прибережних зонах, і точні прогнози допомагають підготувати ці громади до потенційних наслідків підвищення рівня моря.

Які наслідки підлідного розряду для підвищення рівня моря?

Дослідження показує, що поточні прогнози підвищення рівня моря можуть занижувати швидкість через додаткову втрату льоду, спричинену підлідним розрядом. Включення цього процесу в моделі допомагає отримати точніші прогнози та допомагає зрозуміти масштаби впливу на льодовики в усьому світі.

Яка роль викидів парникових газів у підвищенні рівня моря?

У дослідженні підкреслюється, що дії людини, зокрема скорочення викидів парникових газів, відіграють життєво важливу роль у пом’якшенні підвищення рівня моря. Хоча підльодовиковий розряд є значним, обмеження викидів має вирішальне значення для уникнення сценарію кінця світу.

джерела:

– Оригінальна стаття: EcoWatch – Дослідження льодовикового щита Антарктиди: Інститут океанографії Скріппса при Університеті Каліфорнії, Сан-Дієго (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

– Дослідження: Наукові досягнення – «Підльодовиковий розряд прискорює майбутній відступ льодовиків Денмана та Скотта, Східна Антарктида» (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)