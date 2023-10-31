Досягнення польоту на Марсі: геніальний гелікоптер Ingenuity

Індійський інженер-механік д-р Дж. Боб Баларам, випускник Індійського технологічного інституту (IIT) у Мадрасі, відіграв ключову роль у команді NASA, яка досліджує Марс у Лабораторії реактивного руху (JPL). Його інноваційний дизайн та інженерний досвід проклали шлях до створення гелікоптера Ingenuity, який зараз літає над поверхнею Марса.

Ingenuity, яку ласкаво прозвали «Джінні», є революційним досягненням для космічного агентства США. Цей надзвичайний літальний апарат вагою лише 1.8 кг є частиною марсохода NASA Perseverance, який був запущений у 2020 році та продовжує працювати на Марсі. Успішний політ вертольота є свідченням пристрасті та відданості доктора Баларама.

Винахідливість Ingenuity полягає не лише в його конструкції, а й у здатності орієнтуватися в атмосфері Марса. Подібно до польоту літака на Землі, розуміння погодних умов має вирішальне значення для безпечного польоту. Доктор Баларам у статті на веб-сайті NASA Mars Helicopter підкреслює важливість як атмосферної погоди, так і космічної погоди для можливостей польоту Ingenuity.

Атмосферна погода стосується таких факторів, як щільність повітря, температура та профілі вітру, які безпосередньо впливають на характеристики вертольота. Параметри польоту необхідно скоригувати відповідним чином на основі цих умов. Крім того, слід ретельно враховувати ризики польоту, пов’язані зі зльотом, посадкою та сильним вітром, подібно до проблем пілота на Землі.

Щоб забезпечити безпечні польоти, оператори Ingenuity консультуються з експертами по погоді, які використовують різні моделі та інструменти, доступні на марсоході. Ці моделі варіюються від моделей глобальної циркуляції до дрібномасштабних географічних моделей, які фіксують локальні ефекти в кратері Єзеро. Дані марсіанського аналізатора динаміки навколишнього середовища (MEDA) Perseverance, оснащеного атмосферними датчиками, додатково інформують процес прийняття рішень.

На щастя, прогнозувати погоду на Марсі відносно простіше, ніж на Землі, через відсутність океанів. Моделі на Марсі більш передбачувані, що дозволяє команді аналізувати історичні дані про погоду, що передували польоту, і приймати обґрунтовані рішення.

Винахідливість сама по собі є надзвичайним технологічним досягненням. Виготовлений із надлегкого вуглецевого волокна, висотою всього півметра, він демонструє винахідливість сучасної техніки. Розріджена марсіанська атмосфера, приблизно одна сота щільності Землі, змушує лопаті вертольота обертатися зі швидкістю від 2400 до 2900 обертів на хвилину, що в десять разів швидше, ніж вертольоти на Землі.

Цей новаторський експеримент знаменує собою перший політ на іншій планеті з електроприводом і керуванням. Після подорожі на Марс на марсоході Perseverance 3 квітня 2021 року Ingenuity був відправлений на поверхню Марса. Протягом 30-денного експериментального вікна він здійснить серію тестових польотів, що ще більше розширить наше розуміння позаземної авіації.

Доктор Баларам, скромний і досвідчений інженер, планує незабаром піти з NASA, маючи на меті надихати та підтримувати індійських студентів у їхньому прагненні досліджувати космос. Він вважає своїм успіхом навчання в IIT Madras і вірить, що в Індії є незліченна кількість талановитих студентів, які чекають, щоб пишатися нацією.

Питання та відповіді:

З: Що таке винахідливість?

Відповідь: Ingenuity — це вертоліт, розроблений доктором Дж. Бобом Баларамом для команди марсіанської місії NASA, який зараз літає над поверхнею Марса.

З: Яке значення гелікоптера Ingenuity?

Відповідь: Гелікоптер Ingenuity — це перший політ на іншій планеті з приводом і керуванням, що демонструє новаторські досягнення позаземної авіації.

З: Як погода впливає на політ Ingenuity?

A: Атмосферна погода, включаючи такі фактори, як щільність повітря, температура та профілі вітру, впливають на характеристики вертольота. Команда Ingenuity консультується з експертами з питань погоди та використовує моделі погоди та дані з приладів на марсоході Perseverance, щоб забезпечити безпечні польоти.

З: Що таке конструкція Ingenuity?

Відповідь: Ingenuity виготовлено з надлегкого вуглецевого волокна та має висоту півметра. Його лопаті обертаються зі швидкістю в десять разів швидше, ніж вертольоти на Землі, щоб компенсувати тонку марсіанську атмосферу.

З: Які плани доктора Баларама на майбутнє?

Відповідь: Доктор Баларам планує піти з НАСА та має намір підтримувати та надихати індійських студентів у їхньому прагненні досліджувати космос. Він прагне зробити свій внесок у роботу з поширення інформації в Індії.