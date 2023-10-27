Нові розслідування 29-ї місії SpaceX із надання послуг комерційного постачання до Міжнародної космічної станції

Національна лабораторія Міжнародної космічної станції (МКС) і NASA з радістю повідомляють про майбутній вебінар, на якому будуть розглянуті захоплюючі дослідження, що відбуваються під час 29-ї місії SpaceX Commercial Resupply Services (CRS) на космічну станцію. Ця місія обіцяє принести значні наукові досягнення, які можуть мати глибокий вплив на людство.

У вебінарі візьмуть участь шановні учасники дискусії, які обговорять різноманітні корисні навантаження, що запускаються на космічному кораблі SpaceX Dragon, і дослідять, як дослідження, проведені на МКС, можуть принести користь усім нам. До складу дискусій входять експерти з різних галузей, кожен з яких привносить в обговорення свої унікальні точки зору та досвід.

Доктор Емілі Дрессер, доцент Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, проллє світло на фінансоване NSF дослідження «Wicking in Gel-Coated Tubes». Це дослідження має на меті зрозуміти роль слизу в доставці ліків у легені, що потенційно може зробити революцію в лікуванні дихальних шляхів.

Доктор Соня Шрепфер, професор кафедри хірургії Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, поділиться ідеєю про фінансоване NSF дослідження «Імунні мікросхеми тканинної інженерії в умовах мікрогравітації». Вивчаючи взаємозв’язок між старінням імунної системи та регенеративними можливостями клітин печінки, це дослідження може прокласти шлях до інноваційних підходів до боротьби із захворюваннями, пов’язаними зі старінням.

Доктор Кен Савін, головний науковий співробітник Redwire Space, обговорить досягнення біодруку, зокрема амбітний план Redwire друкувати людські серцеві клітини в космосі за допомогою їхнього новаторського BioFabrication Facility. Це новаторське дослідження може розкрити нові можливості в регенеративній медицині та потенційно подолати обмеження, з якими стикається Земля.

Девід Корпорал, інженер-дослідник Boeing, заглибиться в розслідування «Антимікробного покриття Boeing». Випробовуючи антимікробний матеріал у різних місцях по всій космічній станції, це дослідження має на меті покращити та забезпечити безпеку майбутніх космічних місій шляхом зменшення ризику мікробного зараження.

Доктор Кетрін Гарднер-Венді, доцент кафедри авіації та космосу в Університеті штату Оклахома, розповість подробиці про освітній проект «Choctaw Heirloom Seeds». Ця ініціатива має на меті надихнути та розповісти студентам про важливість збереження реліквійного насіння та потенційну роль, яку вони можуть відігравати у сталому сільському господарстві.

Вебінар, запланований на вівторок, 31 жовтня 2023 року, о 1:XNUMX за східним часом, буде доступний для прямої трансляції на веб-сайті Національної лабораторії МКС для громадськості та на Zoom для ЗМІ. Представників ЗМІ, які бажають взяти участь, просять зареєструватися для доступу до Zoom принаймні за годину до події. Крім того, громадськість може залучатися, ставлячи запитання дослідникам, використовуючи хештег #ISSNationalLab у соціальних мережах.

Очікується, що SpaceX CRS-29 буде запущено не раніше неділі, 5 листопада 2023 року, о 10:01 за східним часом із Космічного центру Кеннеді NASA. Додаткову інформацію про проекти цієї місії, які фінансує Національна лабораторія МКС, буде надано ЗМІ та громадськості найближчими днями.

Питання та відповіді:

З: Яка мета майбутнього вебінару?

Відповідь: Вебінар має на меті ознайомитися з розслідуваннями, які проводяться під час 29-ї місії SpaceX Commercial Supply Services на Міжнародну космічну станцію.

З: Хто учасники панелі беруть участь у вебінарі?

Відповідь: До учасників дискусії входять такі експерти, як доктор Емілі Дрессер, доктор Соня Шрепфер, доктор Кен Савін, Девід Капрал і доктор Кетрін Гарднер-Венді.

З: Як я можу взяти участь у вебінарі?

Відповідь: Вебінар транслюватиметься в прямому ефірі на веб-сайті Національної лабораторії МКС для громадськості та на Zoom для ЗМІ. Представники ЗМІ можуть зареєструватися для доступу до Zoom, а громадськість може поставити запитання за хештегом #ISSNationalLab у соціальних мережах.

З: Коли запуск SpaceX CRS-29?

В: Наразі запуск заплановано на неділю, 5 листопада 2023 року, о 10:01 за східним стандартним часом з Космічного центру Кеннеді НАСА.