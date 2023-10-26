ЗМІ не враховують вплив одноразових масок на навколишнє середовище

Нещодавній огляд, проведений групою експертів з Бангорського університету, пролив світло на неспроможність ЗМІ підкреслити негативний вплив одноразових масок на навколишнє середовище. Дослідження, яке проаналізувало висвітлення британської та ірландської преси з березня 2020 року по грудень 2021 року, показало, що газети переважно віддавали перевагу одноразовим хірургічним маскам у своїх репортажах, не розглядаючи належним чином питання поводження з відходами та екологічної стійкості.

За словами доктора Анаїс Оже, першого автора дослідження, спосіб, у який ЗМІ повідомляли про маски, суттєво вплинув на вибір людей носити маски під час пандемії. Термін «маски» часто використовувався для позначення одноразових масок для обличчя, тоді як «покриття для обличчя» асоціювалося з саморобними або купленими в магазині масками. ЗМІ також схильні використовувати «маску», коли обговорюють обов’язкове носіння, тоді як «закривати обличчя» використовували, коли є елемент вибору.

Незважаючи на наукові дискусії щодо безпеки та багаторазового використання масок для обличчя, газети здебільшого нехтували донесенням цієї інформації до громадськості. Доктор Морвенна Спір, матеріалознавець, підкреслила, що мало уваги приділялося екологічним проблемам, пов’язаним з одноразовими масками, навіть на ранніх стадіях пандемії COVID-19.

Дослідницька група вважає, що газети зіграли певну роль у просуванні використання одноразових масок і сприяли збільшенню утворення відходів. Дослідження підкреслює необхідність більш відповідального звітування, яке враховує вплив різних варіантів масок на навколишнє середовище та заохочує використання багаторазових масок.

Це дослідження було частиною проекту Ради досліджень мистецтва та гуманітарних наук під керівництвом професора Натана Абрамса, який мав на меті зрозуміти фактори, що впливають на вибір і поведінку споживачів щодо масок. Проект наголошував на відповідальній утилізації масок і важливості медіа-повідомлень у впливі на громадську мотивацію та прийняття рішень.

Загалом огляд підкреслює втрачену ЗМІ можливість звернути увагу на екологічні наслідки одноразових масок для обличчя та підвищити обізнаність серед громадськості. Він вимагає більш комплексного підходу до звітності, який враховує питання сталого розвитку та дозволяє людям робити обґрунтований вибір для захисту здоров’я населення та навколишнього середовища.