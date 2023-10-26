ЗМІ не враховують вплив одноразових масок на навколишнє середовище

За словами доктора Анаїс Оже, першого автора дослідження, спосіб, у який ЗМІ повідомляли про маски, суттєво вплинув на вибір людей носити маски під час пандемії. Термін «маски» часто використовувався для позначення одноразових масок для обличчя, тоді як «покриття для обличчя» асоціювалося з саморобними або купленими в магазині масками. ЗМІ також схильні використовувати «маску», коли обговорюють обов’язкове носіння, тоді як «закривати обличчя» використовували, коли є елемент вибору.
Незважаючи на наукові дискусії щодо безпеки та багаторазового використання масок для обличчя, газети здебільшого нехтували донесенням цієї інформації до громадськості. Доктор Морвенна Спір, матеріалознавець, підкреслила, що мало уваги приділялося екологічним проблемам, пов’язаним з одноразовими масками, навіть на ранніх стадіях пандемії COVID-19.
Дослідницька група вважає, що газети зіграли певну роль у просуванні використання одноразових масок і сприяли збільшенню утворення відходів. Дослідження підкреслює необхідність більш відповідального звітування, яке враховує вплив різних варіантів масок на навколишнє середовище та заохочує використання багаторазових масок.
Це дослідження було частиною проекту Ради досліджень мистецтва та гуманітарних наук під керівництвом професора Натана Абрамса, який мав на меті зрозуміти фактори, що впливають на вибір і поведінку споживачів щодо масок. Проект наголошував на відповідальній утилізації масок і важливості медіа-повідомлень у впливі на громадську мотивацію та прийняття рішень.
Загалом огляд підкреслює втрачену ЗМІ можливість звернути увагу на екологічні наслідки одноразових масок для обличчя та підвищити обізнаність серед громадськості. Він вимагає більш комплексного підходу до звітності, який враховує питання сталого розвитку та дозволяє людям робити обґрунтований вибір для захисту здоров’я населення та навколишнього середовища.
Часті питання (FAQ)
1. Чому ЗМІ у своїх репортажах здебільшого акцентували увагу на одноразових хірургічних масках?
На те, що засоби масової інформації надають перевагу одноразовим хірургічним маскам у своїх репортажах, ймовірно, вплинуло використання урядом Великобританії терміну «маски» для позначення масок, які використовують медичні працівники. Цей вибір термінології міг сформувати розповідь ЗМІ про носіння масок під час пандемії.
2. Чи належним чином ЗМІ розглядали вплив одноразових масок на навколишнє середовище?
Ні, засоби масової інформації здебільшого не повідомили про екологічні проблеми, пов’язані з одноразовими масками. Незважаючи на наукові дискусії щодо безпеки та багаторазового використання масок для обличчя, мало уваги приділялося питанням утилізації та екологічності різних варіантів масок.
3. Якими були основні висновки огляду, проведеного командою Бангорського університету?
Огляд виявив, що газети переважно віддавали перевагу одноразовим хірургічним маскам у своїх репортажах, але не розглядали належним чином їхній вплив на навколишнє середовище. Це вплинуло на вибір людей носити маски під час пандемії та сприяло збільшенню утворених відходів.
4. Яка роль відповідальної утилізації в контексті використання масок?
Відповідальна утилізація масок має вирішальне значення для пом’якшення впливу одноразових масок на навколишнє середовище. Належна утилізація гарантує, що маски не потраплять на сміттєзвалище та не сприятимуть забрудненню, тим самим зберігаючи навколишнє середовище.
5. На чому мають бути зосереджені майбутні повідомлення ЗМІ про носіння масок?
Майбутні ЗМІ повинні приділяти більше уваги екологічним наслідкам різних варіантів масок і сприяти прийняттю багаторазових масок. Він має забезпечити більш повне розуміння аспектів сталого розвитку, дозволяючи людям робити обґрунтований вибір, який захищає як громадське здоров’я, так і навколишнє середовище.