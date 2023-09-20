Роль мітохондріальної ДНК у репродукції людини

У цій статті розглядаються нові дослідження, які підтверджують наукове розуміння того, що мітохондріальна ДНК (мтДНК) успадковується виключно від матері. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Genetics, було результатом співпраці Oregon Health & Science University та інших установ.

Раніше вважалося, що батьківська мтДНК була елімінована після запліднення, але дослідження показало, що зрілі сперматозоїди дійсно несуть невелику кількість мітохондрій, хоча в них немає цілої мтДНК. Дослідники також виявили, що сперматозоїдам не вистачає білка, необхідного для підтримки мтДНК. Причина цього виключення наразі невідома, але це може бути пов’язано з високими енергетичними потребами сперми під час запліднення, що може призвести до накопичення мутацій мтДНК.

Навпаки, яйцеклітини, що розвиваються, відомі як ооцити, переважно покладаються на навколишні клітини для отримання енергії та підтримують відносно незайману мтДНК. Це розрізнення сприяє еволюційній перевагі виняткового успадкування материнської мтДНК, оскільки воно обмежує ризик хвороботворних мутацій мтДНК у нащадків. Мутації в мтДНК можуть призвести до смертельних розладів, які впливають на органи з високими потребами в енергії, такі як серце, м’язи та мозок.

Щоб запобігти передачі відомих розладів мтДНК, була розроблена мітохондріальна замісна терапія (МЗТ). МРТ передбачає заміну мутантної мтДНК на здорову мтДНК з донорських яйцеклітин шляхом запліднення in vitro. Однак клінічні випробування МРТ у Сполучених Штатах наразі обмежені, а випробування проводяться в інших країнах, наприклад у Великій Британії та Греції.

Нове відкриття щодо ролі мтДНК у дозріванні та заплідненні сперми має важливі наслідки для фертильності людини та терапії зародковими клітинами. Розуміння функції білків, які беруть участь у підтримці мтДНК, може призвести до прогресу в лікуванні безпліддя та допоміжних репродуктивних технологіях.

Джерело: ANI | | Автор: Тапатріша Дас, Вашингтон, округ Колумбія, 20 вересня 2023 р

Визначення:

– Мітохондріальна ДНК (мтДНК): генетичний код, що зберігається в мітохондріях, які діють як електростанція кожної клітини в організмі.

– Ооцит: яйцеклітина, що розвивається.

– Мітохондріальний фактор транскрипції A (TFAM): білок, необхідний для підтримки мтДНК.

– Мітохондріальна замісна терапія (МЗТ): метод заміни мутантної мтДНК на здорову мтДНК шляхом запліднення in vitro.

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