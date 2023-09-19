Космічний корабель Parker став свідком безпрецедентного спалаху на Сонці

Космічний корабель Parker, найближчий до Сонця створений людиною об’єкт, пролетів через потужний сонячний вибух, відомий як корональний викид маси (CME), надаючи дослідникам унікальне розуміння цих вивержень. Виверження Сонця можуть вивільнити мільярди тонн заряджених частинок, які, спрямовані на Землю, можуть порушити електроніку супутника, електричні мережі та навіть спричинити відключення електроенергії на всьому континенті.

Зонд Parker, який є найшвидшим об’єктом, створеним людиною, виявив CME та пройшов крізь нього, дозволивши вченим спостерігати за подією в безпрецедентних деталях. Космічний корабель знаходився всього на відстані 9.2 мільйона кілометрів (5.7 мільйона миль) від поверхні Сонця, ближче, ніж Меркурій коли-небудь наближається до нашої зірки.

Спостереження, проведені космічним кораблем Parker, показали, що CME рухався зі швидкістю понад 1,350 кілометрів (840 миль) на секунду. Якби подібний спалах вдарив по Землі, він потенційно міг би бути таким же потужним, як подія Керрінгтона 1859 року, яка вважається найпотужнішою зареєстрованою сонячною бурею, яка вразила Землю. Подібна подія сьогодні може спричинити масові відключення електроенергії та порушити роботу систем зв’язку, якщо її не виявити вчасно.

Зонд Parker, однак, не постраждав від сонячної бурі завдяки своєму тепловому екрану та системі теплового захисту. Він витратив приблизно два дні на спостереження за CME, надаючи вченим безпрецедентні дані про ці небесні події.

Зараз вчені аналізують вимірювання, зібрані космічним кораблем у CME, і порівнюють їх із даними, зібраними поза ним. Цей аналіз допоможе дослідникам краще зрозуміти, як розгортаються ці події та зв’язки між різними явищами.

Коли Сонце наближається до сонячного максимуму, 11-річного піку його циклу активності, вчені очікують, що космічний корабель Parker спостерігатиме більш масивні CME. Наступний проліт космічного корабля повз Сонце заплановано на 27 вересня.

джерела:

Астрофізичний журнал

НАСА

Університет Джонса Хопкінса

Каліфорнійський університет, Берклі