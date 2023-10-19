Під земною корою виявлено величезний океан

Вчені зробили новаторське відкриття – під земною корою захований величезний океан. Вода, яка зберігається в скелі, відомій як «рінгвудит», знаходиться на глибині 400 миль під землею. Це відкриття привело до усвідомлення того, що під поверхнею води втричі більше, ніж у всіх океанах разом узятих.

Вода зберігається в унікальному стані, який називається губкоподібним станом, який не є ні рідиною, ні твердою речовиною, ні газом, а четвертим станом. Кристалічна структура рингвудиту дозволяє йому притягувати водень і вловлювати воду, завдяки чому діє як губка.

Геофізик Стів Джейкобсен, член команди, що стоїть за відкриттям, заявив: «Я думаю, що ми нарешті бачимо докази кругообігу води на всій Землі, що може допомогти пояснити величезну кількість рідкої води на поверхні нашої придатної для життя планети».

Відкриття було зроблено шляхом вивчення землетрусів і аналізу ударних хвиль, вловлених сейсмометрами. Наявність води в породі було підтверджено цими сейсмічними показаннями.

Це відкриття має значні наслідки для нашого розуміння кругообігу води на Землі та величезної кількості води на нашій планеті. Він також проливає світло на таємниці, приховані під земною корою, і підкреслює безперервне диво природи.

На додаток до цієї чудової знахідки, вчені також нещодавно відкрили абсолютно нову екосистему під вулканічною корою за допомогою підводного робота. Ці відкриття нагадують нам, що ще багато чого потрібно дізнатися про нашу планету та її приховані секрети.

джерела:

– Наукова стаття: «Дегідратаційне плавлення у верхній частині нижньої мантії»

– Геофізик Стів Якобсен