Вчені кажуть, що під земною корою ховається величезний океан

Вчені зробили дивовижне відкриття: під земною корою прихований величезний океан, який містить утричі більше води, ніж усі океани на поверхні планети. Вода зберігається в скелі під назвою «рінгвудит», розташованій на глибині 400 миль під землею.

Дослідження, опубліковане в 2014 році, показало, що вода зберігається в мантійних породах в унікальному стані, відомому як «губчастий стан», який не є ні рідиною, ні твердим, ні газоподібним, а скоріше четвертим станом. Це відкриття відкриває можливість кругообігу води на всій Землі, що пояснює велику кількість рідкої води на поверхні планети.

Геофізик Стів Джейкобсен, який входить до групи дослідників, пояснив значення рингвудиту, описавши його як «губку», яка може притягувати водень і затримувати воду. Кристалічна структура рингвудиту дозволяє йому поглинати значну кількість води глибоко в мантії, забезпечуючи відсутню ланку в розумінні вченими розподілу води на Землі.

Вчені зробили це новаторське відкриття, досліджуючи сейсмічну активність і ударні хвилі, що виникають під час землетрусів. Завдяки цьому аналізу вони визначили наявність води в рингвудиті глибоко під поверхнею. Якщо камінь містить лише 1% води, це означає, що під землею втричі більше води, ніж у всіх океанах Землі разом узятих.

Це відкриття прихованого океану під земною корою — не єдиний останній прорив у наукових дослідженнях. Дослідники також виявили абсолютно нову екосистему, досліджуючи вулканічну кору за допомогою підводного робота. Ці відкриття підкреслюють величезність незвіданих сфер на нашій планеті.

джерела:

– Наукова стаття під назвою «Танення дегідратації у верхній частині нижньої мантії»

– Геофізик Стів Якобсен