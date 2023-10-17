Колосальна комета з характерними «рогами» мчить до Землі

Колосальна комета, відома як 12P/Понс-Брукс, швидко наближається до Землі, демонструючи свої чудові особливості, відомі як «роги». Незважаючи на те, що нещодавно відбулося друге велике виверження протягом чотирьох місяців, ці визначні характеристики продовжують бути помітними. Що робить цю комету ще більш унікальною, так це наявність на її вершині діючого вулкана. Ця величезна комета, розміром приблизно з місто, містить вулкан, який має вивергнутися знову лише через кілька місяців після першого вибуху. Продовжуючи свій шлях до Сонця, очікується, що він випустить приголомшливу хмару газу та льоду, схожу на пару рогів, що стирчать з поверхні комети.

Класифікована як кріовулканічна комета, 12P/Понс-Брукс має ядро ​​діаметром близько 30 кілометрів. Це ядро ​​складається з суміші газу, пилу та льоду, які разом називають «кріомагмою». Ядро комети оточене газовою оболонкою, відомою як «кома». Коли температура ядра підвищується, воно випускає вибухи в космос.

Експерти відзначили розширення та розвиток характерних рогів комети. Деякі навіть проводили порівняння, порівнюючи неправильну форму комети з науково-фантастичними космічними кораблями, такими як «Тисячолітній сокіл» із «Зоряних війн». Неправильну форму коми пояснюють аномаліями в ядрі комети. Річард Майлз, астроном з Британської академії астрономії, пояснив, що тривале розширення газів усередині комети формує її неправильну форму.

Очікується, що в найближчі дні кома комети продовжить розширюватися, ще більше підкреслюючи її чудові роги. Це надзвичайне небесне явище захопить жителів Землі 21 квітня 2024 року, перш ніж поштовхнути комету назад до зовнішньої частини Сонячної системи. Однак він повернеться лише у 2095 році.

джерела:

– Spaceweather.com

– Жива наука