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Колосальна кріовулканічна комета наближається до Землі

ByГабріель Бота

Жовтень 18, 2023
Колосальна кріовулканічна комета наближається до Землі

Вчені повідомили про відкриття колосальної комети, що втричі перевищує Еверест, яка стрімко наближається до Землі. Однак хвилюватися не варто, оскільки комета не на шляху зіткнення з нашою планетою. Натомість очікується, що його можна буде побачити неозброєним оком, коли він досягне своєї найближчої точки до Землі 21 квітня 2024 року.

Це небесне тіло, назване 12P/Понс-Брукс, класифікується як кріовулканічна комета. Ці типи комет мають тверде ядро, яке охоплює вражаючу 18.6 миль (30 км) і складається із суміші льоду, пилу та газів. Коли сонце нагріває комету, тиск всередині ядра зростає, через що азот і чадний газ вириваються через тріщини у зовнішньому шарі комети, утворюючи крижані фрагменти.

Pons-Brooks зазнав вибухової події двічі протягом чотирьох місяців, що набуло характерної форми, схожої на ріг. Деякі оглядачі навіть порівняли його зовнішній вигляд із Тисячолітнім соколом із франшизи «Зоряні війни». З точки зору розміру, цю комету можна порівняти з відомою кометою Галлея, яку востаннє можна було побачити без телескопа в 1954 році. Понс-Брукс має подібну сонячну орбіту в 71 рік і тому класифікується як «комета типу Галлея». .

Коли Понс-Брукс наближається до своєї найближчої точки до Землі у квітні 2024 року, спостерігачі за небом можуть з нетерпінням чекати її піку яскравості 2 червня 2024 року. Після цієї близької зустрічі комета продовжить свою подорож назад до далеких куточків Сонячної системи, з наступним очікуваним поверненням у 2095 році.

В даний час комета розташована в сузір'ї Геркулеса, видима в напрямку схід-північний схід, приблизно 36 градусів над горизонтом. Подальші виверження, потенційно ще більш значні, очікуються, коли комета продовжить свою подорож до Землі.

Хоча Понс-Брукс вражає, найбурхливішою вулканічною кометою в нашому космічному сусідстві є 29P/Швассмана-Вахмана. Ця гігантська комета, шириною 37 миль (60 км), обертається навколо Сонця повз Юпітер із дивовижною швидкістю 26,000 20 миль на годину. Вважається, що він вивергається приблизно 12 разів на рік, а в грудні 2022 року відбулося найпотужніше за останні XNUMX років виверження, яке викинуло в космос приблизно один мільйон тонн кріомагми.

джерела:
– Джерело статті: «Колосальна комета, втричі більша за гору Еверест, вибухнула в космос і зараз мчить до Землі, повідомляють вчені. Однак причин для тривоги немає: комета з нами не зіткнеться. Натомість очікується, що 21 квітня 2024 року його можна буде побачити неозброєним оком навколо найближчої до Землі точки». (URL не надано)
– Визначення: кріовулканічна комета, 12P/Понс-Брукса, комета Галлея (URL не надано)

By Габріель Бота

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