Нещодавно знайдені записи з камер відеоспостереження показують спалах світла перед гучним вибухом у Мельбурні

Записи камер відеоспостереження з Мельбурна, на північному сході Австралії, зафіксували раптовий спалах світла, за яким послідував гучний вибух, що збентежило жителів. На відео, знятому жителем міста Дорін, видно яскравий спалах світла та вибуховий звук. Стурбовані мешканці сусідніх районів, таких як Болвін і Донкастер, звернулися до соціальних мереж, щоб знайти відповіді.

Хоча були різні припущення, астроном Австралійського національного університету Бред Такер вважає, що явище, ймовірно, спричинене розбиттям метеорита. Він пояснює, що коли астероїд, що швидко мандрує, входить в атмосферу Землі, вивільнена енергія створює звуковий удар, що призводить до вибухового звуку. Такер також наголошує, що не є незвичайним, коли такі події локалізуються та стають свідками жителів певних районів.

Грунтуючись на розмірі спалаху та вибуху, Такер оцінює астероїд приблизно від 4 до 16 дюймів у ширину, приблизно розміром з баскетбольний м’яч. Фрагменти астероїда або згоріли при вході в атмосферу, або впали на Землю.

Хоча вчені вміють виявляти астероїди розміром понад 100 метрів, менші астероїди, як нещодавній інцидент, можуть залишатися непоміченими незадовго до зіткнення. Такер запевняє, що вкрай малоймовірно, щоб астероїд, схожий за розміром на той, який став причиною вимирання динозаврів, вдарився на Землю. Однак менші астероїди все ще можуть виділяти значну кількість енергії.

Свідки, такі як Джейсон Бусуттіл з Лангварріна, повідомили, що бачили метеор, який прямував до Данденонгів. Запис камер відеоспостереження надав цінні докази для вчених, які вивчають ці небесні явища.

джерела:

– YouTube/7News Австралія

– 3AW (інтерв’ю з Бредом Такером)