Найсильніший за всю історію землетрус викликаний тектонічними силами, а не ударом астероїда

Вчені виявили, що найпотужніший землетрус, коли-небудь зареєстрований на Марсі, був викликаний не падінням астероїда, а скоріше тектонічними силами всередині самої планети. Це відкриття свідчить про те, що Марс є більш сейсмічно активним, ніж вважалося раніше.

Посадковий апарат NASA InSight, який приземлився на Марс у листопаді 2018 року, зафіксував землетрус магнітудою 4.7 4 травня 2022 року. Цей землетрус був у п’ять разів сильнішим за попередній рекордсмен, який також був зафіксований InSight у 2021 році. На відміну від більшості землетрусів, які тривають лише годину, відгомін від цього землетрусу тривав безпрецедентні шість годин, що зробило його найтривалішим землетрусом, коли-небудь зареєстрованим на іншій планеті.

Хоча InSight зафіксував понад 1,300 землетрусів з моменту свого прибуття на Марс, цей конкретний землетрус вирізнявся тим, що його сигнал був схожий на сигнали, спричинені зіткненнями астероїдів. Однак жодних доказів ударного кратера чи пилового стовпа виявлено не було, що змусило вчених зробити висновок, що землетрус мав тектонічне походження.

Всупереч загальноприйнятій думці, раніше вважалося, що Марс занадто малий і занадто холодний, щоб демонструвати тектонічну активність. На відміну від Землі, Марс не має тектонічних плит, які рухаються у відповідь на сили в мантії. Натомість землетрус, виявлений InSight, ймовірно, був спричинений вивільненням мільярдного стресу в корі Марса, який утворився, коли різні частини планети охолоджувалися та стискалися з різною швидкістю.

Розуміння тектонічної активності Марса має вирішальне значення для майбутніх досліджень і потенційної колонізації людини. Вивчаючи розподіл стресів на планеті, вчені сподіваються визначити безпечні зони для проживання людей і зони, яких слід уникати.

Це новаторське дослідження було опубліковано в журналі Geophysical Research Letters.

джерела:

– «Найсильніший землетрус в історії – тектонічний, а не астероїдний поштовх» – Space.com

– «Чому Марс трясе наш світ» – місія NASA Mars InSight