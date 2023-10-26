Дивовижний склад рідкого залізного ядра Марса

Нове дослідження, засноване на сейсмічних даних місії NASA InSight, перевернуло наше попереднє розуміння рідкого залізного ядра Марса. Вчені з ETH Zurich виявили, що ядро ​​не тільки менше, ніж вважалося раніше, але й оточене шаром розплавленого силікату товщиною 150 кілометрів. Ці відкриття проливають світло на щільність і склад ядра Марса і дають цінну інформацію про формування планети.

Одним із ключових відкриттів є зменшення радіуса ядра. За попередніми оцінками, радіус ядра становить від 1,800 до 1,850 кілометрів, нові вимірювання показують, що радіус ядра становить від 1,650 до 1,700 кілометрів. Цей менший розмір означає більш високу щільність, ніж передбачалося раніше, припускаючи, що ядро ​​складається з 9-15 відсотків легких елементів, таких як сірка, вуглець, кисень і водень.

Наявність шару розплавленого силікату, що оточує ядро, також є дивовижним відкриттям. Земля не має такого чіткого розплавленого шару, що робить внутрішню структуру Марса унікальною. Ці знахідки кидають виклик нашим попереднім моделям внутрішніх планет і відкривають новий погляд на еволюцію Марса.

Склад ядра Марса дає підказки про його раннє формування. Значна кількість легких елементів свідчить про те, що ядро ​​утворилося на початку історії Сонячної системи, можливо, в той час, коли Сонце ще було оточене туманним газом, що було джерелом для накопичення цих елементів.

Це дослідження має глибокі наслідки для нашого розуміння Марса та його геологічної історії. Вивчаючи сейсмічні дані та поєднуючи їх із комп’ютерним моделюванням, вчені можуть продовжувати відкривати нове розуміння внутрішньої роботи Червоної планети. Коли ми збираємо більше даних і вдосконалюємо наші моделі, ми, безсумнівно, отримаємо глибше розуміння унікального складу Марса та процесів, які його сформували.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Як вчені визначили склад ядра Марса?

Вчені, аналізуючи сейсмічні дані, зібрані місією InSight, порівняли їх із моделюванням сейсмічних властивостей рідких металевих сплавів із перших принципів. Ця комбінація даних і моделювання дозволила їм визначити склад і щільність ядра Марса.

2. Чому важлива наявність розплавленого силікатного шару?

Наявність розплавленого силікатного шару, що оточує ядро ​​Марса, має велике значення, оскільки його не спостерігається у внутрішній структурі Землі. Ця різниця дає цінну інформацію про геологічну історію та еволюційні процеси Марса.

3. Що означає менший розмір ядра Марса?

Менший розмір ядра Марса разом із незмінною масою вказує на вищу щільність. Це означає, що ядро ​​містить менше легких елементів, ніж передбачалося раніше. Менший розмір і більша щільність відповідають типовим сценаріям формування планет.

4. Що говорить нам склад ядра Марса про його формування?

Значна присутність легких елементів у ядрі Марса свідчить про раннє утворення, можливо, в той час, коли Сонце ще було оточене туманним газом. Це дає підказки про ранню історію планети та накопичення легких елементів у її ядрі.

5. Як вивчення сейсмічних даних може допомогти нам зрозуміти нутрощі Марса?

Сейсмічні дані, зібрані з Марса, дозволяють вченим проаналізувати внутрішню структуру та склад планети. Вивчаючи характеристики землетрусів і поєднуючи їх із моделюванням, дослідники можуть отримати цінну інформацію про внутрішню роботу Червоної планети та її геологічні процеси.