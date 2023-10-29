Нове уявлення про землетруси: дослідження коливальної активності на Червоній планеті

Нещодавно вчені розгадали джерело найпотужнішого зареєстрованого підземного поштовху на Марсі, проливаючи нове світло на сейсмічну активність планети. Всупереч початковим припущенням про падіння метеорита, виявляється, що сейсмічна подія, відома як «S1222a», була спричинена величезними тектонічними силами в корі Марса. Це новаторське відкриття, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, було зроблено під керівництвом команди міжнародних дослідників під керівництвом Оксфордського університету.

Марсотруси, схожі на землетруси на Землі, - це вібрації, які відбуваються на поверхні Марса. У той час як дослідники раніше виявляли різні підземні поштовхи, викликані ударами метеоритів, під час місії посадкового модуля InSight, вібраційний сигнал цієї конкретної події мав дивовижно схожі характеристики. Відповідно, команда розпочала міжнародний пошук, співпрацюючи з такими космічними агентствами, як Європейське космічне агентство, Китайське національне космічне агентство, Індійська організація космічних досліджень і Космічне агентство Об’єднаних Арабських Еміратів.

Незважаючи на те, що Марс менший за розміри порівняно з Землею, його поверхня суші схожа через відсутність океанів. Доктор Бенджамін Фернандо, відповідальний за дослідження, мав на меті оглянути колосальний простір у 144 мільйони квадратних кілометрів. Це стало першим проектом, який об’єднав усі місії на орбіті Марса, підживлюючи колективні зусилля з дослідження Червоної планети.

Після місяців ретельного дослідження нових кратерів виявлено не було, що спростовує попередні припущення про падіння метеорита. Натомість справжнє походження сейсмічної події було пов’язане з вивільненням величезних тектонічних сил у надрах Марса. Це відкриття свідчить про те, що Марс може бути більш вібраційно активним, ніж вважалося раніше, що ставить під сумнів уявлення про його сплячу тектоніку плит.

Доктор Фернандо прокоментував: «Ми все ще вважаємо, що сьогодні на Марсі немає активної тектоніки плит, тому ця подія могла бути викликана зниженням тиску в марсіанській корі». Ці новаторські відкриття мають важливе значення для майбутнього проживання людей на Марсі, надаючи ключові знання для забезпечення безпечного поселення.

Це дослідження підкреслює важливість міжнародної співпраці та потребу в різноманітних інструментах на Марсі, щоб розгадати його таємниці. Оскільки місія InSight наближається до завершення в грудні 2022 року, вчені зараз застосовують інформацію, отриману в результаті цього дослідження, до майбутніх місій, включаючи місії на Місяць і дослідження супутника Сатурна, Титана.

Питання і відповіді

Що таке марсотруси?

Марсотруси - це сейсмічні події, які відбуваються на поверхні Марса, подібні до землетрусів на Землі. Ці вібрації, також відомі як марсотруси, дають цінну інформацію про внутрішню структуру та геологію планети.

Як вчені вивчають марсотруси?

Вчені досліджують марсотруси за допомогою посадкових апаратів, таких як місія NASA InSight. Ці місії розгортають сейсмометри для виявлення та реєстрації вібрації, спричиненої землетрусами. Аналізуючи дані, отримані цими інструментами, дослідники можуть отримати краще розуміння сейсмічної активності Марса.

Чому розуміння сейсмічної активності Марса є важливим?

Розуміння сейсмічної активності Марса має вирішальне значення з різних причин. Це допомагає вченим зрозуміти внутрішню динаміку планети, наявність тектонічних сил і її потенціал для підтримки проживання людей у ​​майбутньому. Крім того, вивчення марсотрусів сприяє нашому ширшому розумінню планетарної геології та еволюції скелястих планет.

(Примітка: на жаль, мені не вдалося знайти першоджерело цієї статті.)