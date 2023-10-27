Нещодавні дослідження показали нові відомості про ядро ​​Марса

Недавні дослідження, проведені дослідницькими групами швейцарського університету ETH Zürich та Université Paris Cité, пролили нове світло на ядро ​​Марса, поставивши під сумнів попередні уявлення про його склад і структуру. Запущений у 2016 році проект сейсмічного експерименту внутрішньої структури (SEIS) посадкового апарату НАСА InSight надав цінні дані у 2021 році, які свідчать про те, що ядро ​​Марса оточене шаром розплавленої породи та менше, ніж вважалося раніше.

Раніше вчені були збентежені виявленням більшої кількості легших елементів, таких як сірка, вуглець, кисень і водень, в ядрі Марса, ніж припускали теорії історії формування планети. Однак нові дослідження, опубліковані в Nature, дають альтернативне пояснення. Вони припускають, що ядро ​​рідкого заліза Марса насправді вкрите 150-кілометровим шаром майже розплавленої силікатної породи. Крім того, ці дослідження свідчать про менший радіус ядра з більшою щільністю порівняно з попередніми результатами InSight. Ці результати більш узгоджуються з тим, що відомо про хімічний склад Марса.

Проаналізувавши сейсмологічні дані місії InSight, дослідницькі групи дійшли схожих висновків. Обидві команди погодилися, що рідке залізо-нікелеве ядро ​​Марса простягається лише наполовину до поверхні планети. Вони також ідентифікували шар розплавленої породи за допомогою трьох основних сейсмологічних сигналів. Поздовжні сейсмічні хвилі, або P-хвилі, проходять через дно мантії Марса, але не поширюються в ядро. Одночасно поперечні сейсмічні хвилі, відомі як S-хвилі, що випромінюються від землетрусів ближче до посадкового модуля, поширюються через середню та верхню частини мантії, вказуючи на більш холодний твердий стан. Крім того, докази відбиття S-хвиль від верхньої частини розплавленого шару підтверджують його тверду природу.

Ці нові відкриття дають цінну інформацію про структуру ядра та мантії Марса. Поєднання сейсмологічних спостережень зі знаннями про формування та еволюцію планет земної групи, а також дані про розміри, форму, обертання та гравітаційне поле планет відкриває цінні перспективи геологічної історії та майбутньої динаміки Марса. Дослідження не тільки покращує наше розуміння Марса, але й забезпечує важливий контекст для розуміння планет земної групи, таких як Земля.

Тим не менш, важливо зазначити, що дослідження представляють регіональні знімки Марса, і необхідні подальші дослідження в різних місцях, щоб отримати більш повне розуміння внутрішньої частини планети. Наразі космічні агентства не планують проводити місії, які б надали додаткові дані для прояснення цього питання. Тим не менш, ці останні дослідження представляють значний прогрес у розкритті таємниць ядра Марса.