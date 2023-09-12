Астронавт ЄКА Маркус Вандт призначений для місії Axiom 3

Астронавт проекту ESA Маркус Вандт зі Швеції був обраний для подорожі до Міжнародної космічної станції (МКС) у місії Axiom 3 (Ax-3) у січні 2024 року. Місія під назвою Muninn підтримується ESA та Шведським національним космічним агентством ( ДРНБ). Маркус служитиме спеціалістом місії під командуванням Майкла Лопеса-Алегріа, головного астронавта Axiom Space, який представлятиме як США, так і Іспанію як громадянина з подвійним громадянством.

Місія Ax-3 стане першим комерційним польотом людини в космос за участю астронавта, спонсорованого ESA. Це підкреслює підтримку ЄКА нового покоління дослідників космосу, які використовують комерційний доступ до космосу для стимулювання європейської економіки та просування знань за межі Землі.

Інші члени екіпажу місії Ax-3 включають Уолтера Вілладея, полковника і пілота ВПС Італії, і фахівця місії Альпера Гезеравці з Туреччини. Усі троє членів екіпажу мають великий досвід польотів і служили у ВПС своєї країни.

Участь ESA в цій місії демонструє відданість агентства підтримці своїх держав-членів і просуванню швидких, короткочасних місій, які створюють хорошу науку, охоплення, освіту та користь для життя на Землі. Очікується, що місія Ax-3 стане трансформаційною, позиціонуючи європейські країни як піонерів у новій комерційній космічній галузі.

Ракета SpaceX Falcon 9 запустить Ax-3 на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді, США. Після пристикування до МКС Маркус проведе до 14 днів, проводячи дослідження мікрогравітації та навчальні заходи.

Зараз Маркус проходить інтенсивну програму підготовки в Європі, США, Канаді та Японії, щоб підготуватися до місії. За його подорожжю можна стежити в блозі ESA Exploration, X та Instagram.

Джерело: ESA (Європейське космічне агентство) і Axiom Space