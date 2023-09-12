Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Астронавт ЄКА Маркус Вандт призначений для місії Axiom 3

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Астронавт ЄКА Маркус Вандт призначений для місії Axiom 3

Астронавт проекту ESA Маркус Вандт зі Швеції був обраний для подорожі до Міжнародної космічної станції (МКС) у місії Axiom 3 (Ax-3) у січні 2024 року. Місія під назвою Muninn підтримується ESA та Шведським національним космічним агентством ( ДРНБ). Маркус служитиме спеціалістом місії під командуванням Майкла Лопеса-Алегріа, головного астронавта Axiom Space, який представлятиме як США, так і Іспанію як громадянина з подвійним громадянством.

Місія Ax-3 стане першим комерційним польотом людини в космос за участю астронавта, спонсорованого ESA. Це підкреслює підтримку ЄКА нового покоління дослідників космосу, які використовують комерційний доступ до космосу для стимулювання європейської економіки та просування знань за межі Землі.

Інші члени екіпажу місії Ax-3 включають Уолтера Вілладея, полковника і пілота ВПС Італії, і фахівця місії Альпера Гезеравці з Туреччини. Усі троє членів екіпажу мають великий досвід польотів і служили у ВПС своєї країни.

Участь ESA в цій місії демонструє відданість агентства підтримці своїх держав-членів і просуванню швидких, короткочасних місій, які створюють хорошу науку, охоплення, освіту та користь для життя на Землі. Очікується, що місія Ax-3 стане трансформаційною, позиціонуючи європейські країни як піонерів у новій комерційній космічній галузі.

Ракета SpaceX Falcon 9 запустить Ax-3 на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді, США. Після пристикування до МКС Маркус проведе до 14 днів, проводячи дослідження мікрогравітації та навчальні заходи.

Зараз Маркус проходить інтенсивну програму підготовки в Європі, США, Канаді та Японії, щоб підготуватися до місії. За його подорожжю можна стежити в блозі ESA Exploration, X та Instagram.

Джерело: ESA (Європейське космічне агентство) і Axiom Space

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

наука

SpaceX відкладає запуск супутників Starlink через проблеми з погодою

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа
наука

Здатність Землі підтримувати людські суспільства, яким загрожує перевищення планетних кордонів

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Шлях до запуску: Досягнення ключових віх у коаліції Carbon Mapper

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу

Ти пропустив

Технологія

WhatsApp спростовує заяви про запровадження реклами, запускає функцію каналів WhatsApp

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Google продовжує оновлення сервісів для Chromebook до десяти років

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
Технологія

Інший код: два спогади перероблено для Nintendo Switch

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
Технологія

Apple випускає iPhone серії 15: попередні замовлення тепер доступні в Індії

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі