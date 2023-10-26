Пептидоподібні молекули, знайдені у Всесвіті: розкриття витоків життя

Нові досягнення в картографуванні спостережень виявили наявність пептидоподібних молекул у Всесвіті, що проливає світло на походження життя. Телескоп IRAM 30m використовувався для проведення картографічних спостережень двох ключових пептидоподібних молекул, HCONH2 і CH3CONH2, у комплексі Стрільця B2 (Sgr B2).

Проаналізувавши сім переходів HCONH2 і п’ять переходів CH3CONH2, вчені змогли скласти карту просторового розподілу цих молекул і оцінити температуру їх збудження та щільність колонки в молекулярній оболонці Sgr B2. Ці дані були отримані за допомогою діаграм обертання.

Висновки особливо важливі, оскільки HCONH2 і CH3CONH2 є двома найпростішими пептидоподібними молекулами, які мають тісний зв’язок із будівельними блоками життя. Наявність цих молекул у Всесвіті свідчить про те, що умови, необхідні для формування життя, можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше.

Аналіз показує, що температура збудження HCONH2 змінюється по всій молекулярній оболонці Sgr B2, надаючи розуміння складних хімічних процесів, що відбуваються в цій області. Крім того, припустивши ту саму температуру збудження, що й HCONH2, вчені також розрахували густину стовпця CH3CONH2.

Це відкриття відкриває нові шляхи дослідження походження життя, надаючи вченим цінні дані для подальшого розуміння хімічних процесів, які відбуваються у Всесвіті. Оскільки технологія продовжує розвиватися, подальші спостереження за картографуванням і аналіз пептидоподібних молекул у різних регіонах можуть відкрити ще більш інтригуюче розуміння будівельних блоків життя.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

З: Що таке пептидоподібні молекули?

Пептидоподібні молекули — це органічні молекули, які нагадують основну структуру пептидів, які є основними компонентами білків і відіграють вирішальну роль у біологічних процесах.

З: Як були виявлені ці пептидоподібні молекули?

Картографічні спостереження HCONH2 і CH3CONH2 проводилися за допомогою 30-метрового телескопа IRAM у напрямку комплексу Стрілець B2 (Sgr B2). Було проаналізовано різні переходи цих молекул, щоб скласти карту їхнього просторового розподілу та оцінити температуру збудження та щільність колонки.

З: Що це відкриття означає для походження життя?

Наявність у Всесвіті пептидоподібних молекул свідчить про те, що умови, необхідні для формування життя, можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше. Це відкриття дає цінну інформацію про хімічні процеси, які відбуваються у Всесвіті, і сприяє нашому розумінню походження життя.