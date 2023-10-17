Mills CNC демонструє SYNERGi Premier Cell на Дні відкритих дверей FANUC

Компанія Mills CNC, ексклюзивний дистриб’ютор верстатів DN Solutions і Zayer у Великій Британії та Ірландії, демонструє автоматизовану виробничу комірку SYNERGi Premier на дні відкритих дверей FANUC, що проходила з 14 по 16 листопада. Ця презентація підкреслює досвід Mills CNC як провідного постачальника передових систем автоматизації для виробників компонентів.

Осередок SYNERGi Premier — це сучасне автоматизоване виробниче рішення, призначене для підвищення продуктивності та ефективності. Він інтегрує роботи FANUC, верстати та інші передові технології для оптимізації виробничих процесів. Осередок надає виробникам більшу гнучкість, дозволяючи їм виробляти високоякісні компоненти з мінімальним втручанням людини.

На дні відкритих дверей FANUC компанія Mills CNC прагне продемонструвати можливості та переваги клітинки SYNERGi Premier професіоналам галузі та особам, які приймають рішення. Подія служить платформою для демонстрації останніх досягнень у сфері автоматизації та виробничих технологій.

Компанія Mills CNC заслужила міцну репутацію за надання інноваційних рішень для виробничої промисловості. Будучи ексклюзивним дистриб'ютором верстатів DN Solutions і Zayer, компанія надає клієнтам першокласне обладнання та винятковий сервіс. Їхній досвід у передових системах автоматизації дозволяє виробникам компонентів оптимізувати свою діяльність і залишатися попереду в галузі, що швидко розвивається.

Загалом демонстрація камери SYNERGi Premier на дні відкритих дверей FANUC демонструє прагнення Mills CNC підтримувати виробничий сектор шляхом надання передових рішень автоматизації. Завдяки співпраці з такими провідними компаніями, як FANUC, Mills CNC продовжує просувати інновації та ефективність у виробничій галузі.

Визначення:

– Автоматизований виробничий осередок: система, яка поєднує різні виробничі технології та компоненти автоматизації для оптимізації виробничих процесів.

– Виробник компонентів: компанія, яка виробляє окремі частини або компоненти для більших продуктів або систем.

джерела:

– Mills CNC: [джерело URL]

– FANUC: [джерело URL]